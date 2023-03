PM: Dreams: Bekanntgabe der Gewinner der vierten jährlichen Impy Awards (Sony Playstation Blog)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Die vierten jährlichen Impy Awards sind nun vorüber, und wir verlassen die Inseln der Nomi-Nationen ohne einen Haufen goldener Trophäen– dafür aber mit einer Menge wunderbarer Erinnerungen. Oh, und mit einem Krabben-Trauma. Das ist eine längere Geschichte…

Wenn ihr neugierig seid, könnt ihr die diesjährige Show und alle unsere Livestreams zur Vorbereitung auf die Impys, einschließlich der Molecule-Chats, den Schöpfer-Interviews, den geheimen Blicken hinter die Kulissen und mehr auf unserem You Tube-Kanal ansehen!

Wir hatten einen Riesenspaß dabei, viele der genialsten Kreationen und denkwürdigen Momente der letzten 12 Monate im Traumiversum zu feiern– und prominenten Gastjuroren aus einer Vielzahl von kreativen Branchen einige der allerbesten Sachen zu zeigen, die Dreams zu bieten hat.

Dank ihnen sind wir jetzt 23 Trophäen los! Nicht etwa, weil sie die Trophäen gestohlen haben. Sie haben uns bei der kniffligen Auswahl geholfen, welche Schöpfer die Preise verdient haben. Ganz im Gegenteil! Sie haben uns bei der kniffligen Aufgabe geholfen, herauszufinden, welche Schöpfer die Preise bekommen sollen.

Aber WER hat am Ende das Gold mit nach Hause genommen? WER hat sich in der Geschichte von Dreams verewigt und ist in die heiligen Ruhmeshallen der Impys eingegangen? Und WER hat eine Eule in diesen Blog-Beitrag gelassen? Dieses Geräusch ist wirklich unglaublich nervig.

All diese Fragen (okay, nicht die mit der Eule– das war nur ein Scherz) werden unten beantwortet. Werft einen Blick auf die Gewinner der vierten jährlichen Impy Awards!

Kreation des Jahres

● Trip‘s Voyage – Eupholace, Aevox23, actualjimmyjam

Schöpfer/Team des Jahres

● Eupholace

Star der Community

● UglySofaGaming

Community-Zusammenarbeit

● DreamsFest 22 – Das DreamsFest-Team

Hilfreichster Träumer

● TAPgiles

Bahnbrechender Träumer

● MarshallsAccount

Kuratierungsstar

● LadyLexUK

Beiträge über Dreams hinaus

● Das InfiniDreams-Team

Herausragendes Modell

● Imp – lillouakola81

Herausragende künstlerische Gestaltung

● Trip‘s Voyage – Eupholace, Aevox23, actualjimmyjam

Herausragendes Umgebungsdesign

● Vineland 2 – ZIIQ, VitaminG_90

Herausragende Animation

● AstroThumb Stories 2 – arseny3d

Herausragendes Gameplay

● Trip‘s Voyage – Eupholace, Aevox23, actualjimmyjam

Originellstes Gameplay

● Cubus – StinoAlpino, DeDefourkes

Musikstück des Jahres

● goth egg | slip and fall – CFulljames, KaTMalenjamz

Musiker des Jahres

● CFulljames

Herausragende Audiogestaltung

● Tides – venwave

Herausragende Synchronisation

● Elfiooh in Il était une fois…

Herausragende Charaktergestaltung

● Scraps – MitterMak

Herausragende Handlung

● Scelerophobia – Grothraw

Herausragende VR

● THE RANGE – KarstenStaack

Schöpfungsinnovation

● Pic Importer Templates (Dreams Picture Importer) – coynem

Sich weiter entwickelndes Erlebnis

● Trip‘s Voyage – Eupholace, Aevox23, actualjimmyjam

Es war ein weiteres fantastisches Jahr in Dreams. Wenn ihr euch selbst ein Bild von unseren preisgekrönten Kreationen und Schöpfern machen möchtet, taucht einfach in Dreams ein und schaut sie euch auf der Startseite des Traumsurfens an. Unsere Kuratoren sorgen dafür, dass ihr genau das findet, wonach ihr sucht. Solange es in Dreams verfügbar ist… Bei euren verlorenen Schlüsseln können sie euch leider nicht helfen.

Mit der Verleihung der diesjährigen Impy Awards ist es für uns an der Zeit, uns von den wunderschönen Nomi-Nationen zu verabschieden, die die diesjährige Feier aufgestellt haben– und uns bei allen zu bedanken, die uns dabei geholfen haben, ein weiteres unvergessliches Jahr des kreativen, gemeinschaftlichen Spaßes in Dreams zu feiern. Ohne euch wäre das nicht möglich!