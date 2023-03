Honkai - Star Rail: RPG der Genshin-Impact-Macher startet April 2023

Mit Rundenkampf statt direkter Action

PC PS4 PS5 iOS Android

Am Wochenende veröffentlichte der für den Mega-Hit Genshin Impact bekannte chinesische Entwickler Mihoyo einen Stream mit Einblicken in dessen neuen Titel Honkai - Star Rail, der am 26. April 2023 Release auf PC sowie auf Android und iOS feiert (später wird der Titel auch für PlayStation-Konsolen erscheinen).

Anders als in Genshin Impact setzt Honkai - Star Rail auf ein Rundenkampf-System wie in klassischen JRPGs. Dazu ist das Setting nun eine Kreuzung aus Science-Fiction und Fantasy: Ihr bereist mit einem intergalaktischen Zug fremde Welten. Ähnlich wie in Genshin Impact wird ein Gacha-System zum Einsatz kommen: Euer Ziel ist es also, über Ingame-Währungen stetig neue Kämpferinnen und Kämpfer zu sammeln, von denen einige seltener und damit stärker sind und teils auch nur begrenzte Zeit verfügbar.