Resident Evil 4 Remake: Mercenaries-DLC erscheint am 7. April 2023

Release des Söldner-Modus schon bald

Seit dem Release am 24. März 2023 ist das Remake von Resident Evil 4 (im Test) für PC, PS5, PS4 und Xbox Series X|S erhältlich. Zum Launch noch nicht direkt dabei ist der Söldner-Modus, den das Original seinerzeit eingeführt hat und der seitdem in vielen Teilen der Reihe vertreten war, darunter zuletzt Resident Evil Village (im Test). Nun gab Capcom über den Launch-Trailer für Resident Evil 4 bekannt, dass der Mercenaries-DLC diesen Modus schon bald ins Spiel bringt: Am 7. April 2023 ist es soweit. Das ist nicht das einzige geplante Inhalts-Update. So wird es auf PS5 wie schon bei Resident Evil Village (VR-Kurztest) später auch einen VR-Modus für PSVR2 geben.

Im Söldner-Modus stehen euch diverse Level zur Verfügung, in denen ihr vor Ablauf der Zeit (oder eures Lebensbalkens) möglichst viele Feinde ausschaltet, um Highscores zu erspielen. Neben Leon standen dabei im Original eine ganze Reihe weiterer Figuren zur Auswahl, wie Ada Wong, der aus Resident Evil 2 bekannte Hunk oder Serien-Bösewicht Albert Wesker.