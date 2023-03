Montagmorgen-Podcast #483

Teaser Der Release von The Last of Us auf PC naht und das schreit nach einem Technikvergleich. Doch dazu warten weitere spannende Themen wie Great War - Western Front oder The Walking Dead für PSVR2.

Wir sind in der letzten Märzwoche angekommen und da kommt doch noch einiges spannendes zusammen: The Last of Us - Part 1 hat auf dem PC ebenso Release wie das im Ersten Weltkrieg angesiedelte RTS The Great War - Western Front. Dazu wartet neue interessante Software für die PSVR2. Aber nicht nur das beschäftigt Ramona und Hagen im Zuge der Wochenvorschau. So hat sich Letzterer nochmal Guthaben für den Nintendo eShop besorgt und auf WiiU und 3DS rein digital erhältliche Spiele eingesackt. Beim Rückblick auf das Wochenende wird es künstlerisch, eure eingesandten Fragen regen teils die Fantasie an, dabei geht schon vorher mit den beiden an mancher Stelle die Fantasie durch.

Die Timecodes dieser Folge: