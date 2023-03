GG-Userinhalte: Rückblick auf KW 12/2023 und Ausblick auf KW 13/2023

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Hiermit möchten wir euch einen Überblick über die Inhalte von GamersGlobal-Usern geben, die im Laufe der aktuellen Woche erschienen sind. Außerdem werfen wir einen Blick in die Zukunft und deuten an, welche User-Inhalte euch in der nächsten Woche erwarten könnten.

KW 12: Rückblick von Montag, 20. März, bis Sonntag, 26. März 2023

Spiele-Checks

Battle Cry of Freedom (zum Spiele-Check)

Keine Woche vergeht ohne Userinhalte von Vampiro . Seinen Spiele-Check zum Multiplayer-Shooter Battle Cry of Freedom beschließt er mit den Worten: "Historiennaher, entschleunigter Shooter im Sezessionskrieg."



(zum Spiele-Check) Keine Woche vergeht ohne Userinhalte von . Seinen Spiele-Check zum Multiplayer-Shooter Battle Cry of Freedom beschließt er mit den Worten: "Historiennaher, entschleunigter Shooter im Sezessionskrieg." Dredge (zum Spiele-Check)

Ein weiterer Spiele-Check-Experte namens SupaRai hat sich bereits vor Release für euch in den Dredge-Fischkutter gesetzt. Nach zwölf Stunden attestierte er dem Open-World-RPG: "Entschleunigtes Erkundungsspiel auf hoher See mit leichter Gruselnote."

User-Artikel

Age of Empires 2 Definitive Edition (Konsole) (zum User-Artikel)

Der obligatorische Strategie-Beitrag der Woche von Vampiro besteht diesmal aus dem User-Artikel zur Konsolenversion von Age of Empires 2. Gleichzeitig ist dies ein neuer Eintrag in seine Serie "Mein Xbox-Game-Pass-Spiel des Monats".



(zum User-Artikel) Der obligatorische Strategie-Beitrag der Woche von Vampiro besteht diesmal aus dem User-Artikel zur Konsolenversion von Age of Empires 2. Gleichzeitig ist dies ein neuer Eintrag in seine Serie "Mein Xbox-Game-Pass-Spiel des Monats". Retro-Blättern: Video Games 8/1992 (zum User-Artikel)

In seiner persönlichen Retro-Rück-Reise in das Jahr 1992 beschreibt Moriarty1779 nicht nur eine prägende Video-Games-Ausgabe, sondern gibt auch einen wundervollen Einblick in das Leben eines Teenagers im Ruhrpott der 1990er Jahre.



(zum User-Artikel) In seiner persönlichen Retro-Rück-Reise in das Jahr 1992 beschreibt nicht nur eine prägende Video-Games-Ausgabe, sondern gibt auch einen wundervollen Einblick in das Leben eines Teenagers im Ruhrpott der 1990er Jahre. Fangame: Sonic Triple Trouble 16 Bit (zum User-Artikel)

In dieser Woche startete Nischenliebhaber seine "Fangame"-Serie. Den Anfang macht eine Fan-Konversion des Game-Gear-Games Sonic the Hedgehog - Triple Trouble im Stil der klassischen Mega-Drive-Versionen von Sonic the Hedgehog.

Vermischtes

Die Vorbereitungsphase für die achte Ausgabe des "Play together" im GamersGlobal-Forum (ja, das gibt es noch) hat begonnen. Diesmal nehmen sich StefanH , Danywilde , Nienlic und crux das Infocom-Textadventure Suspended vor. Ihr möchtet mitmachen? Dann meldet euch im dazugehörigen Forumsthread. Ab dem 16. April geht es dann los.



, , und das Infocom-Textadventure vor. Ihr möchtet mitmachen? Dann meldet euch im dazugehörigen Forumsthread. Ab dem 16. April geht es dann los. Der Einsendeschluss für die beliebte "DU-Galerie" ( Das spielen unsere User ) neigt sich dem Ende entgegen. Zum Veröffentlichungszeitpunkt dieser News bleiben euch noch ca. 5 Tage, um euren eigenen Beitrag einzureichen.



) neigt sich dem Ende entgegen. Zum Veröffentlichungszeitpunkt dieser News bleiben euch noch ca. 5 Tage, um euren eigenen Beitrag einzureichen. Auch die "Wochenend-Lesetipps" werfen ihre Schatten voraus. Wir zitieren den immer noch gültigen Aufruf: "Eine besondere Freude könnt ihr Jürgen und Necromanus machen mit euren Lesetipps und Videos für die nächste Ausgabe. Schickt einfach eine Nachricht an uns und ihr lest euch das nächste Mal in der Danksagung."

Ausblick auf KW 12

Die Spiele-Checker arbeiten unermüdlich an weiteren Checks. Von Jürgen wird es voraussichtlich einen Check zum 2D-Actionadventure Saga of Sins geben, während bei Vampiro unter anderem noch die Checks zu Tales of Symphonia und Nebulous - Fleet Command auf ihre Veröffentlichung warten.



wird es voraussichtlich einen Check zum 2D-Actionadventure geben, während bei Vampiro unter anderem noch die Checks zu und auf ihre Veröffentlichung warten. Auch die User-Artikel-Schreiber waren (und sind noch) fleißig, um euch mit neuem Lese-Stoff zu versorgen. Diesmal dürft ihr euch über einen weiteren Nischenliebhaber-Artikel freuen, der euch den "86box Emulator" näherbringen soll. Nicht weniger nischig werden wohl auch die vierteljährlichen "AGS-Highlights" von TheLastToKnow.

Die eine oder andere Überraschung ist wieder einmal nicht ausgeschlossen.

Wie kann ich mitmachen?

Ihr möchtet selbst auch einen User-Inhalt erstellen? Dann sollte eure erste Station das "User-Inhalte erstellen-Tutorial" von SupArai sein, das euch alles Wichtige für den Einstieg erklärt.