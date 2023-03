PC, Switch, Current-Gen-Konsolen?

Teaser Die wenigsten Releases erscheinen nur exklusiv für eine Plattform. Welche Version interessiert euch bei Multiplattform-Titeln am meisten?

Update mit dem Ergebnis:

In der Umfrage hat sich unter den Teilnehmern der PC als klare Nummer Eins mit 49 Prozent der Stimmen etabliert, gefolgt von PlayStation 5 (22 Prozent) und den Xbox-Series-Konsolen (14 Prozent). Anders als vom Autor der Umfrage erwartet, zeigen nur sieben Prozent der Umfrageteilnehmer das stärkste Interesse an Switch-Fassungen.

Die Stimmverteilung im Überblick:



PC 49% PS5 22% Xbox Series X|S 14% Ist mir nicht wichtig, auf welcher Plattform getestet wurde 8% Switch 7% Last-Gen-Fassungen (wenn vorhanden) 1%

Ursprünglicher Text:

Gemessen an der Flut an Spielen, die jeden Tag in allen möglichen Shops erscheinen, gibt es gewiss eine größere Menge an Indie-Spielen, die nie abseits des PC erscheinen. Doch von dieser Teilmenge abgesehen, erscheinen die meisten Titel heute sowohl für PC als auch PS5 und Xbox Series X|S, oft genug auch für die Nintendo Switch und bei der aktuellen Konsolengeneration gibt es auch 2023 noch einige Titel, die noch für PS4 und Xbox One erscheinen. In der heutigen Sonntagsfrage möchten wir von euch wissen: Welches System interessiert euch bei Multiplattform-Releases am meisten?

Ihr könnt eure Stimme für die Sonntagsfrage bis Montag um 09:00 Uhr abgeben – wenn ihr eure Meinung ändert, könnt ihr auch bis dahin noch eine andere Antwort einloggen. Danach schließen wir die Umfrage und präsentieren euch etwas später in Form eines News-Updates das entstandene Meinungsbild. Ihr habt Ideen für eine Sonntagsfrage? Dann schickt doch eine PN an Hagen.