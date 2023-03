SSI-Silberstreif am Horizont: "Silver Box Classics" sind erhältlich

PC andere

News-Update vom 28.3.2023:

Mittlerweile sind die Silver Box-Classics-Collection und die vier Einzel-Titel auf Steam und GOG.com käuflich erwerbbar. Für die Silver Box-Collection werden derzeit auf Steam noch bis zum 3. April mit einem 15%-Launch-Rabatt 8,28 Euro verlangt, während die Einzel-Titel jeweils 5,00 Euro kosten. Danach werden für die Sammlung 9,75 Euro respektive 5,89 Euro pro Titel fällig. Auf GOG.com wird für manchen Einzel-Titel ein höherer Preis verlangt als auf Valves Verkaufsplattform.

Auf beiden Plattformen erhaltet ihr momentan im Rahmen des laufenden D&D-/Spring Sales optional auch ein Bundle-Angebot, dass alle genannten Titel der SSI-Klassiker (und unter anderem auch die Goldbox-Titel) umfasst und euch mehr Rabatt gewährt beim Kauf des Pakets.

Ursprüngliche News:

Nachdem die berühmte SSI-"Goldbox-Reihe" im März 2022 nun auch auf Steam eingetroffen war, folgen in Bälde von Publisher SNEG nun weitere Spiele-Klassiker der renommierten amerikanischen Spieleschmiede Strategic Simulations Incorporated auf Valves Vertriebsplattform und GOG.com., die bisher nicht digital erwerbbar waren.

Seit kurzem sind unter anderem vier Spiele in der sogenannten "Silver Box Classics"-Reihe jeweils neu gelistet, die allesamt im "Dragonlance"-Setting aus dem bekannten Advanced Dungeons & Dragons-Pen&Paper-RPG angesiedelt sind. Vertreten sind in der Collection unter anderem das AD&D-Actionadventure-RPG Heroes of the Lance aus dem Jahr 1988, der direkte Nachfolger Dragons of Flame oder der rundenbasierte Strategie-Titel War of the Lance.

SSI-Fans & Spiele-Sammler kommen zudem mit weiteren vier Einzel-Titeln auf ihre Kosten, so befindet sich auch Westwoods Drachen-Kampfsimulator Dragon Strike, das SF-Fantasy-RPG Spelljammer - Pirates of Realmspace oder der 3D-Dungeon-Crawler Deathkeep unter den kommenden Neuzugängen von SNEG. SNEG ist ein kleiner Publisher, der von ehemaligen GOG-Mitarbeiten gegründet wurde und sich auf die (Wieder-)Veröffentlichung alter Retro-Titel spezialisiert hat.

Alle Spiele der Silver Box-Classics & SSI-Einzeltitel findet ihr nachfolgend gelistet:

Silver Box Classics:

Heroes of the Lance

Dragons of Flame

War of the Lance

Shadow Sorcerer

Einzel-Titel:

Dragon Strike

Deathkeep

Fantasy Empires

Spelljammer - Pirates of Realmspace

Die Silver Box-Collection sowie die weiteren Einzel-Titel stehen für eure Wunschliste bereit und sollen noch im Monat März 2023 für PC digital erscheinen. Sobald der Release erfolgt und der jeweilige Preis bekannt ist, wird diese News dementsprechend für euch aktualisiert.