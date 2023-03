Teaser Hagen und Ramona haben kurz vor dem Wochenende einige Erinnerungen verlegt. Damit sind sie allerdings nicht alleine, denn auch andere Leute verlieren anscheinend die unterschiedlichsten Sachen...

Hagen ist aus dem Urlaub zurück und plaudert mit Ramona über die Ereignisse der Woche. Während er am Anfang der Woche noch gemütlich gespielt hat, saß Ramona in einem Zug ohne Schaffner. Was die Woche sonst noch gebracht hat, erfahrt ihr in dieser WoSchCa-Folge!

Die Timecodes dieser Wochenschluss-Cast-Folge: