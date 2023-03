PM: Next Week on Xbox: Neue Spiele vom 27. bis zum 31. März (Microsoft Xbox Wire)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Willkommen bei Next Week on Xbox! Wie immer stellen wir Dir alle neuen Spiele vor, die bald für Xbox Series X|S und Xbox One erhältlich sind. In dieser und der kommenden Woche erscheinen wieder eine Menge Titel für Deine Lieblingskonsole – hier siehst Du, welche neuen Games Dich erwarten. Klick Dich einfach durch die Spiel-Details, um mehr zu möglichen Vorbestellungen zu erfahren (Änderungen vorbehalten).

Das Great New Games Spotlight hielt ein ganzes Feuerwerk an neuen Spielen bereit. Genauer gesagt sind es mehr als 100 Spiele, die im Laufe der kommenden sechs Wochen – zwischen dem 28. Februar und 10. April – auf Xbox Series X|S und Xbox One erscheinen. Als zusätzlichen Bonus sicherst Du Dir, wenn Du mehr als 47 Euro in ausgewählte Spiele und Filme investierst, satte 2.500 Microsoft Reward-Punkte. Weitere Details findest Du hier.

27. März – RunBean Galactic

Optimiert für Xbox Series X|S / Smart Delivery – Du schlüpfst in die Rolle des Astronauten RunBean und landest auf einem gefährlichen Planeten, der alles daran setzt, Dich zu töten! Versuche, Dein unausweichliches Schicksal hinauszuzögern, indem Du über den niedlichen 2D-Globus läufst, über Stacheln springst und unter Plattformen hindurchrutschst. Wenn Du wertvolle Boni sammelst und schnell auf plötzliche Richtungswechsel reagierst, wirst Du überleben und einen neuen Highscore erreichen!

28. März – Chef Life: A Restaurant Simulator

Optimiert für Xbox Series X|S / Smart Delivery – In Chef Life übernimmst Du die Kontrolle in Deinem eigenen Spitzen-Restaurant. Im Ersten Schritt stellst Du Dir die Küche Deiner Träume mit unzähligen Kombinationsmöglichkeiten aus Öfen, Food-Prozessoren, Arbeitsflächen und vielen weiteren essenziellen Bauteilen zusammen. Im Anschluss wählst Du das Team für Deine Sterneküche aus und setzt alles daran, Deine anspruchsvollen Gäste mit den besten Zutaten und Gerichten zu verwöhnen. Lege jetzt los und verdiene Dir Deine Sterne!

28. März – Kingdom Rush Frontiers

Xbox Play Anywhere – In Kingdom Rush Frontiers stürzt Du Dich in ein rasantes und unterhaltsames Tower Defense-Spiel mit einem abwechslungsreichen Gameplay, das schon den Vorgänger zu einem Hit gemacht hat! Du führst Deine Truppen in ein episches Abenteuer – oder einen epischen Albtraum! Deine Aufgabe ist es, Dein fantastisches Reich vor Drachen, menschenfressenden Pflanzen und widerlichen Kreaturen aus der Unterwelt zu beschützen. Zum Glück stehen Dir für die vielen neuen Level eine ganze Reihe neuer Türme und Held*innen zu Verfügung, mit denen Du Deine Feinde das Fürchten lehrst.

28. März – MLB The Show 23

Optimiert für Xbox Series X|S / Game Pass – Erfülle Dir in MLB The Show 23 Deinen Traum von einer erfolgreichen Baseball-Karriere! Verändere das Spiel und bring es dank Deiner Lieblingsspieler unter Deine Kontrolle. Stelle die perfekte Mannschaft auf und stelle Dich anderen Spieler*innen via Crossplay oder rivalisierenden Teams, um unvergessliche MLB-Momente zu schaffen und Sportgeschichte zu schreiben. MLB The Show 23 wird pünktlich zum Start Teil des Game Pass – falls Du es gar nicht abwarten kannst, schnapp Dir das Early Access Bundle inklusive toller Boni, das Dich schon am 24. März den Ball abschlagen lässt.

28. März – Sifu

Optimiert für Xbox Series X|S / Smart Delivery – In Sifu musst Du Dich entscheiden, was wichtiger ist: die Rache oder Dein eigenes Leben. Auf Deinem Rachefeldzug, um den Tod Deiner Familie zu rächen, stellst Du Dich ganz allein einer Übermacht an Feinden. Deine Geheimwaffe ist ein magisches Amulett, das Dich wieder zum Leben erweckt, sobald Du im Kampf stirbst – doch zu einem hohen Preis! Mit jeder Wiederbelebung alterst Du schneller und musst mit den Konsequenzen leben.

29. März – Dredge

Optimiert für Xbox Series X|S / Smart Delivery – Erkunde als Kapitän*in Deines eigenen Fischkutterseine eine Reihe von abgelegenen Inseln und die umgebenden Tiefen, um herauszufinden, was darunter liegt. Verkaufe Deinen Fang an die Einheimischen und erfülle Quests, um mehr über die bewegte Vergangenheit der einzelnen Gebiete zu erfahren. Rüste Dein Boot auf, um Tiefseegräben zu erkunden und in ferne Länder zu navigieren, aber behalte die Zeit im Auge. Es könnte Dir nämlich nicht gefallen, was Du in der Dunkelheit findest …

29. März – Lunark

Optimiert für Xbox Series X|S / Smart Delivery – Lunark spielt auf einem weit entfernten Planeten, der als neue Heimat der Menschheit von einem totalitären Regime kontrolliert wird. Du schlüpfst in die Rolle von Leo, einem Kurier mit besonderen Fähigkeiten und einer geheimnisvollen Vergangenheit. In dieser liebevollen Hommage an 2D-Plattformer der 90er Jahre läufst, hangelst, springst, rollst und schießt Du Dich durch wunderschön animierte Pixel-Welten. Besuche dystopische Riesenstädte, erkunde unheimliche Höhlen und streife durch fremdartige Wälder. In diesem packenden Science Fiction-Abenteuer erfährst Du mehr über den finsteren Ursprung Deiner neuen Heimat und vielleicht die Wahrheit über Dich selbst!

29. März – Palindrome Syndrome

Optimiert für Xbox Series X|S / Smart Delivery – Du wachst in einem Raumschiff ohne Erinnerungen daran auf, wer Du bist oder wie Du hierhergekommen bist. Palindrome Syndrome ist ein Escape Room-Spiel in einer futuristischen Science Fiction-Umgebung, die Deine Knobelfähigkeiten ständig auf die Probe stellt. Löse Geheimcodes, finde versteckte Objekte und durchsuche die verschiedenen Räume des Schiffes. Wirst Du es schaffen, zu entkommen?

29. März – Saga of Sins

Optimiert für Xbox Series X|S – Du tauchst in eine von Sünden befleckte Welt bestehend aus atmosphärischer Glasmalerei ganz im Stil von Hieronymus Bosch ein. In der Rolle des rechtschaffenen Klerikers Cecil, dringst Du in die Gedanken der Menschen ein, indem Du Dich in eine von vier dämonischen Kreaturen verwandelst. Nur so kann das Dorf Sinwell von der Pest befreit und die sieben Todsünden bekämpft werden, die die Bewohner*innen heimsuchen. Kämpfe Dich durch die atmosphärischen Arcade-Level und rette die Seelen Deiner Mitmenschen!

29. März – Tales of the Neon Sea

Du schlüpfst in die Rolle von Rex, einem ehemaligen Polizisten, der sich mittlerweile als Privatdetektiv in einer dystopisch futuristischen Stadt durchschlägt. In dieser Zukunft leben Menschen und Roboter zwar friedlich nebeneinander, doch ständiges Misstrauen vergiftet die Gesellschaft. Auf Deinen Ermittlungen durch die liebevoll gestaltete Pixel-Welt triffst Du auf komplexe NPCs, lüftest verborgene Geheimnisse und kommst vielleicht sogar einer waschechten Rebellion auf die Spur.

30. März – Aery – Calm Mind 3

Begib Dich auf eine interaktive Reise, die Deinen Geist und Deine Seele entspannt. Du schlüpfst in die Rolle eines kleinen Vogels, erkundest wunderschöne Landschaften und sammelst magische Kristalle. Da es in diesem Spiel keine Feinde oder Gefahren gibt, kannst Du Dich ganz entspannt zurücklehnen und das Gefühl des Fliegens genießen. Dabei liegt es ganz bei Dir, ob Du ein Level schnell abschließt oder lieber einen ausgedehnten Erkundungsflug unternimmst.

30. März – Formula Retro Racing – World Tour

Formula Retro Racing: World Tour ist der zweite Teil der Reihe, die von klassischen Arcade-Rennspielen der frühen 90er Jahre beeinflusst wird. Freue Dich auf ein rasantes Gameplay, gestochen scharfe Low Poly-Grafik, einen atmosphärischen Retro-Soundtrack jede Menge Racing-Action. Absolviere Rennstrecken an den malerischsten Orten der Welt, verbessere Deine Rundenzeiten und rase als Erstes über die Ziellinie.

30. März – Guns N’ Runs

Guns N’ Runs ist ein stylischer Action-Plattformer mit abwechslungsreichen Shooter-Elementen und einer rasanten Dash-Mechanik. Schalte hunderte herausfordernder Challenges frei und bekämpfe übermenschliche Bosse, während Du die persönlichen Geschichten der acht Hauptcharaktere erlebst. Die Mechanik ist einfach: Springe, schieße und nutze Deine Spezial-Fähigkeit! Doch verpatzt Du das Timing, könnte es fatale Konsequenzen haben …

30. März – Infinite Guitars

Game Pass – In einer Welt, die durch den verheerenden Krieg gegen die Mechs zerrissen wurde, kämpfen die Überreste der Menschheit ums Überleben. Jetzt sind die metallenen Kriegsmaschinen wiedererwacht und nur Deine E-Gitarre kann sie hacken. Versammle einen Trupp bunter Held*innen, stimme Deine Lieblingsgitarre und mach Dich bereit, zu rocken. Infinite Guitars ist ein genreübergreifendes Rhythm-RPG, das die Liebe zum Anime förmlich atmet.

30. März – The Last Worker

Optimiert für Xbox Series X|S – Kurt arbeitet für den größten Einzelhandel der Welt und muss sich zwischen Kapitalismus und Aktivismus entscheiden. Eigentlich hat er sein Leben der Arbeit verschrieben, doch seine Loyalität wird auf die Probe gestellt, als eine Aktivistengruppe ihn darum bittet, das Unternehmen von innen zu zerstören. The Last Worker ist ein immersives, narratives Abenteuer, das von dem letzten Gefecht eines einsamen Arbeiters in einer zunehmend automatisieren Welt handelt. Langeweile kommt hier nicht auf, denn das Game bietet eine einzigartige Mischung aus Arbeitssimulation und Stealth-Gameplay.

30. März – Rally Rock ‘N Racing

Optimiert für Xbox Series X|S / Smart Delivery / Xbox Play Anywhere – Es wird Zeit für Rallye-Action! Steige in einen Wagen Deiner Wahl und cruise über Pisten mit unterschiedlichsten Belägen. Beweise Dein Können in der Wüste, behalte den Durchblick in schneebedeckten Bergen oder beweise Reaktionsvermögen auf engen Waldstrecken. Stelle Dein Geschick am Steuer unter Beweis, miss Dich mit Spieler*innen aus aller Welt und erobere die Highscores. Sei darauf gefasst, dass Du bei dieser Geschwindigkeitsjagd gemeinsam mit Deinen Freund*innen ins Schleudern kommst!