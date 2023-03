PM: Das Weltraumfantasie-RPG Honkai: Star Rail kommt bald offiziell auf die PlayStation (Sony Playstation Blog)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

euch heute mitteilen zu können, dass Honkai: Star Rail, das lang ersehnte Weltraum-Fantasy-Rollenspiel, schon bald offiziell auf die PlayStation kommt. In diesem Spiel wirst du dich als Hauptrolle einer Gruppe von Fahrgästen mit unterschiedlichsten Persönlichkeiten an Bord des Astralexpresses anschließen und dich auf eine interstellare Reise begeben, um die Wunder dieses Universums zu entdecken.

Faszination und Neugier auf das Unbekannte treiben uns immer wieder an, uns auf den Weg zu machen. Honkai: Star Rail stellt eine Spielwelt dar, in der mythologische Elemente und Sci-Fi-Geschichten miteinander verwoben sind. In dieser Galaxie gibt es Wesen, die „Äonen“ genannt werden. Der Legende nach werden diese Verkörperungen universaler Prinzipien durch eine besondere Kraft angetrieben, die es ihnen ermöglicht, frei zwischen unendlichen Welten reisen zu können. Die Äonen, die durch das Universum streifen, halten an ihren eigenen Überzeugungen fest und haben die Entwicklung der verschiedenen Zivilisationen beeinflusst.

Einer von ihnen ist der Äon der Zerstörung. Er sieht das Universum als einen Trugschluss und die Menschheit als Tumor an, so sät er in der gesamten Galaxie als Stellarons bezeichnete Samen des Untergangs, die Konflikte und Katastrophen verursachen. Als Hauptfigur der Geschichte wird dir selbst zu Beginn der Geschichte ein Stellaron implantiert. Um die durch Stellarons verursachten Probleme zu lösen und ihre Natur zu entdecken, begibst du dich mutig auf diese großartige Reise in die Galaxie, ein romantisches Abenteuer, das von Überraschungen, Begegnungen und schönen Landschaften erfüllt ist.

In dem riesigen Universum von Honkai: Star Rail gibt es eine Vielzahl von Welten. Sie haben abwechslungsreiche Kulturen, Landschaften und Szenarien, sind voll von Belohnungen und Geheimnissen und warten darauf, von dir erforscht zu werden.

Zu Beginn der Geschichte erfährst du zunächst auf der Herta-Raumstation, wo dir ein Stellaron implantiert wurdest, den Ursprung der Handlung, bevor du schließlich in die weite Galaxie aufbrichst und die ersten Stationen Jarilo-VI und die Xianzhou Luofu erkundest. Jarilo-VI ist ein eiskalter Planet, unter dessen Schneekappen sich zahlreiche Mysterien und Gefahren verbergen. Die Xianzhou Luofu hingegen ist ein Raumschiff im Silkpunk-Stil, dessen Bewohner scheinbar die Kraft des endlosen Lebens besitzen. Nimm an der Reise voller Gefahren und Überraschungen teil und lüfte das Rätsel des Stellarons!

Freundlicher Hinweis: Es gibt noch viele unerforschte Gebiete, die auf dich warten. Wir werden weiterhin hochwertiges Spielinhalte bereitstellen und Details dazu werden bald bekannt gegeben, also bleibt dran!

Während der Weltraumexpedition wirst du natürlich nicht immer auf gastfreundliche Bewohner treffen, die dich mit offenen Armen willkommen heißen. Du musst zahllose Gefahren und Hürden überwinden, sonst steht dein Überleben auf Messers Schneide!

Zum Glück bist du dabei nicht allein. Auf der turbulenten Reise begegnest du neuen Gefährten mit ganz besonderen Fähigkeiten. Sie sind mehr als glücklich, wenn sie dich beim Lösen von Konflikten und Rätseln auf der Erkundungsreise mit ihren Kräften unterstützen können.

Das rundenbasierte Kampfsystem von Honkai: Star Rail ist leicht zu erlernen und doch gilt es dabei viele Herausforderungen zu meistern, was dir eine perfekte Chance bietet, deine Fähigkeiten zur Teamzusammenstellung und Kampfvorbereitung zu testen. Wenn du die Fähigkeiten jeder Figur strategisch meisterhaft einsetzt, haben sie alle ihre Gelegenheit zu glänzen, und werden ihr volles Potenzial zur Unterstützung deiner Mission ausschöpfen.

Honkai: Star Rail ist eine epische Weltraumarie, voller Überraschungen und plötzlicher Wendungen, in der du Welten erkundest, Handlungen vorantreibst und in schicksalhaften Begegnungen auf die verschiedensten Mitstreiter triffst. Stell aus der großen Menge an spielbaren Figuren ein Team zusammen, das die Eigenschaften und Fähigkeiten seiner Mitglieder voll ausnutzt und finde Geheimnisse und Herausforderungen, die sich in jedem Winkel des Universums verbergen!

Honkai: Star Rail kommt bald offiziell auf die PlayStation. Wir empfehlen allen, @HonkaiStarRail auf Twitter, Instagram und Facebook zu folgen, um mehr über das Spiel zu erfahren und neue Informationen zu erhalten.

Zum Schluss möchten wir jedem, der Honkai: Star Rail unterstützt, unseren herzlichen Dank aussprechen. Vielen Dank, Trailblazer. Wir hoffen, euch bald auf dieser wahrlich unvergesslichen Reise zu den Sternen zu begegnen!