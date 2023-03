PM: Resident Evil 4 ist jetzt erhältlich! (Capcom)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

Roost to Condor One. Survival is just the beginning.

Das Warten hat endlich ein Ende! Baby Eagle wurde geortet und Resident Evil 4 ist ab sofort für PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S und PC via Steam erhältlich.

Leon S. Kennedy entkam nur knapp den Schrecken von Raccoon City während des schlimmsten ersten Arbeitstages, den man haben kann. Nach seiner knappen Flucht aus der dem Untergang geweihten Stadt und der biologischen Katastrophe, die ihr den Todesstoß versetzte, wurde Leon aufgrund seiner einzigartigen Stellung als Überlebender von Raccoon City schnell als Agent der US-Regierung rekrutiert. Er wurde auf zermürbende Missionen angesetzt, die seine Fähigkeit, zu überleben und seine Missionen um jeden Preis zu erfüllen, unter Beweis stellten, und schließlich wurde Leon als direkter Untergebener des Präsidenten der Vereinigten Staaten von Amerika eingesetzt.

Sein neuester Auftrag? Die entführte Tochter des Präsidenten, Ashley Graham, ausfindig machen und retten. Für einen erfahrenen Agenten ist es auf dem Papier einfach – eine einfache Extraktionsmission. Als Leon sich auf den Weg zu einem abgelegenen Dorf in Europa macht, entdeckt er schnell, dass ein furchterregender Wahnsinn, der die örtliche Bevölkerung ergreift und viel tiefer geht als alles, was ihm bisher begegnet ist. Leons Überlebenskünste werden auf die Probe gestellt, als er in die Tiefen dieses Wahnsinns eintaucht.

Resident Evil 4 ist – wie sollte es anders sein – ein Remake des beliebten gleichnamigen Spiels von 2005. Die Essenz dessen, was das Original so beliebt gemacht hat, ist immer noch vorhanden, wobei die Leistung der RE Engine hier diese Wiedergeburt noch unterstreicht. Lebendige Details in der Umgebung machen vertraute Schauplätze noch beunruhigender. Tiefere Verbindungen zwischen den Charakteren bringen euch näher an ihre Geschichten und Persönlichkeiten heran. Und natürlich gibt es ein modernisiertes Gameplay, das den Kämpfen eine neue Dimension und mehr Tiefe verleiht! Leon kann bei jeder Begegnung dem Tod ein Schnippchen schlagen, da er ab sofort Angriffe mit seinem Messer parieren oder auch einen schnellen Stich ausführen kann, um sich von Gegnern zu lösen, die etwas zu handgreiflich sind und obendrauf damit auch bestimmte Gegner am Boden erledigt, bevor sie wieder aufstehen können. Es gibt eine ganze Reihe von Dingen, die ihr mit einem Messer tun könnt! Achtet darauf, dass ihr eure treue Klinge in einem tadellosen Zustand haltet – es wäre schade, wenn ihr etwas zustößt, aber wir kennen jemanden, der euch vielleicht helfen kann, wenn sie kaputt geht.

Resident Evil 4 wäre nicht vollständig ohne den Nervenkitzel, den ihr beim Bezwingen eurer Feinde mit einem Arsenal von Nahkampf-Moves und Waffen erlebt. Mit sorgfältigem Zielen oder manchmal auch nur mit etwas Glück könnt ihr eure Feinde betäuben und mit nachfolgenden Nahkampfangriffen einschließlich eines verheerenden Suplex , die Hölle loslassen. Eure Möglichkeiten der Bewaffnung werden auch durch die Hilfe eines freundlichen – wenn auch etwas exzentrischen – Händlers erweitert. Er scheint einem Agenten, der ein wenig Unterstützung braucht, gerne helfen zu wollen, und Leons Arsenal wird im Laufe des Spiels um neue Waffen, Modifikationen und mehr erweitert, damit ihr alles habt, was ihr braucht, um eure Mission zu erfüllen. Wenn ihr bestimmte Aufgaben erledigt oder die richtigen Gegenstände findet, belohnt der Händler Leon vielleicht sogar mit Geld und neuer Ausrüstung.

Und selbst dann ist das Überleben nur der Anfang. Sobald ihr Ashley Graham gefunden und gerettet habt, ist es eure Aufgabe, sie mit allen Mitteln in Sicherheit zu bringen. Ashley hat zwar nicht die Kampferfahrung, die Leon hat, aber sie ist keineswegs wehrlos. Leon kann Befehle erteilen, um Ashley in der Nähe zu halten oder sich auszubreiten, um taktisch vorzugehen, und wenn Ashley durch Schaden in einen niedergeschlagenen Zustand gerät, kann Leon sie schnell wieder auf die Beine bringen. Passt nur auf, dass sie nicht von einem Mitglied der Los Iluminados entführt wird, sonst seht ihr sie vielleicht nie wieder.

Als ob das alles noch nicht genug wäre, wird dem Spiel am 07. April 2023 der zusätzliche und unter Fans beliebte Modus „The Mercenaries“ hinzugefügt werden. Alles aktuellen Informationen zu Resident Evil bekommt ihr auch immer auf den offiziellen Social-Media-Kanälen wie Twitter, Facebook und Instagram.

Wir könnten euch noch so viel mehr erzählen – wie man seinen Aktenkoffer perfekt organisiert, welche Vorteile es hat, einen Kettensägenangriff mit einem Messer abzuwehren, das Schicksal des Hundes … aber das überlassen wir euch selbst. Seid ihr bereit für eine Tour durch die europäischen Landschaften? Das Warten hat ein Ende, denn Resident Evil 4 kann ab sofort gekauft werden… Fremder. Heh heh heh.