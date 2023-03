GDC 2023: Elden Ring Spiel des Jahres // Alle Gewinner der Choice Awards

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Zum nunmehr 23. Mal wurden im Zuge der Games Developers Conference die Games Developers Choice Awards verliehen. In neun Kategorien wurden Spiele von der Jury ausgezeichnet. Darunter konnte sich From Software unter anderem über einen weiteren Preis als Spiel des Jahres für Elden Ring (im Test, Note 8.5) freuen. Daneben wurde per Abstimmung ein Publikumspreis vergeben, der an jeden der Finalisten in allen Kategorien gehen konnte und der in diesem Jahr an God of War - Ragnarök (im Test, Note 9.0) ging – ebenso wie die Auszeichnungen für bestes Audio und beste Technologie. In der Kategorie "Bestes Debüt" taucht zudem das JRPG Chained Echoes (im Check) vom Ein-Mann-Entwickler Matthias Linda in der Reihe der lobenden Erwähnungen auf. Nicht zuletzt wurde zudem John Romero bei der Preisverleihung mit einem Lifetime Award geehrt.

Im Folgenden die Liste der Nominierten in den Kategorien. Die Gewinner sind jeweils gefettet:

Game of the Year

Elden Ring

God of War - Ragnarök

Immortality

Pentiment

Stray

Tunic

Best Debut

Neon White

Norco

Stray

Tunic

Vampire Survivors

Best Audio

Elden Ring

God of War - Ragnarök

Horizon - Forbidden West

Metal - Hellsinger

Stray

Best Design

Elden Ring

Marvel Snap

Neon White

Stray

Tunic

Innovation Award

Elden Ring

Immortality

Neon White

Pentiment

Stray

Best Narrative

God of War - Ragnarök

I Was a Teenage Exocolonist

Immortality

Pentiment

Return to Monkey Island

Social Impact Award

As Dusk Falls

Citizen Sleeper

Endling - Extinction is Forever

I Was a Teenage Exocolonist

OlliOlli World

We Are OFK

Best Technology

A Plague Tale - Requiem

Call of Duty - Modern Warfare 2

Elden Ring

God of War - Ragnarök

Horizon - Forbidden West

Best Visual Art

Elden Ring

God of War - Ragnarök

Horizon - Forbidden West

Pentiment

Stray

Audience Award