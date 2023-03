Sonic Origins Plus angekündigt

Switch 360 XOne Xbox X PS3 PS4 PS5 Wii DS 3DS PSP iOS Android andere

Zum 23. Juni vorigen Jahres erschien mit Sonic Origins eine Sammlung der vier Mega Drive Jump & Runs (Sonic 1-3 sowie Sonic CD), die für moderne Bildschirme regemastered wurden. Ein Jahr später, am 23. Juni 2023, erscheint nun mit Sonic Origins Plus eine erweiterte Fassung für alle aktuellen Konsolen und Steam. Zu den Neuerungen zählen unter anderem eine spielbare Amy in allen vier Spielen und ein erweitertes digitales Museum.

Des Weiteren beinhaltet die neue Version alle zwölf Game Gear-Spiele:

Dr. Robotnik's Mean Bean Machine

Sonic Blast

Sonic Chaos

Sonic Drift

Sonic Drift 2

Sonic Labyrinth

Sonic Spinball

Sonic the Hedgehog

Sonic the Hedgehog 2

Sonic the Hedgehog Triple Trouble

Tails Adventure

Tails' Skypatrol

Im Gegensatz zu den vier Mega Drive-Titeln handelt es sich jedoch nicht um regemasterte Versionen, sondern um Game Gear-Emulationen.

Sonic Origins Plus erscheint digital wie auch im stationären Einzelhandel zu einem Preis von 39,99 Euro. Die physische Fassung beinhaltet außerdem ein kleines Artbook. Besitzer von der letztjährigen Version können für 9,99 Euro auf Sonic Origins Plus upgraden. Den Ankündigungstrailer zu Sonic Origins Plus könnt ihr euch unter dieser News anschauen.