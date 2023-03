PM: Mit SLUDGE LIFE 2 geht es im Jahr 2023 in ein Leben voller Schmutz zurück (Cosmocover)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Mit SLUDGE LIFE 2 geht es im Jahr 2023 in ein Leben voller Schmutz zurück

– Kunst-Vandale, was? –

Die professionellen Unheilstifter Terri Vellmann & Doseone und der unprofessionelle Publisher Devolver Digital haben bekannt gegeben, dass SLUDGE LIFE 2 – die schmutzigste First-Person-Vandalismus-Simulation seit dem ersten SLUDGE LIFE – noch in diesem Jahr PCs auf der ganzen Welt mit bösen Worten verunstalten wird. Zur Feier dieses bedeutsamen Ereignisses kann das Originalspiel jetzt bis zum 30. März kostenlos auf Steam heruntergeladen werden!

Big Mud ist verschwunden! Der beliebteste rappende Frosch ist weg – und sein bester Kumpel Ghost (das bist du) ist nun auf einer Mission, ihn zu finden. Erkunde auf deiner Suche nach dem verschwundenen Musiker eine größere und verrücktere Open-World voller Geheimnisse, Spinner, Witze und natürlich jede Menge Stellen, an denen du einen Tag hinterlassen kannst.

SPRAY TO WIN

Rund um die Ciggy City Suites gibt es hundert Markierungspunkte, darunter einige, die so gut versteckt sind, dass wir uns fast schon schlecht dabei fühlen. Mach sie ausfindig, besprühe sie alle und lass die seelenlose GLUG Corporation wissen, was Sache ist.

MEET AND GREET

In SLUDGE LIFE 2 gibt es dreimal so viele NPCs wie im Originalspiel, was bedeutet, dass du noch mehr Bürger, Mitstreiter, Handlanger des Konzerns und andere seltsame Gestalten treffen und mit ihnen interagieren kannst, während du eine wahrhaft verrückte und wunderbare offene Welt erkundest.

AUFGERÜSTET

Neue Gegenstände? Wir haben sie! Mit den Double Js kannst du doppelt springen und sprinten, während du dich mit dem Portable Launcher dramatisch in die Luft schleudern kannst. Es gibt noch mehr, aber wir wollen die Überraschung nicht verderben. Oh, und alle Gegenstände aus dem Original sind auch wieder dabei – logisch.

TON AB

SLUDGE LIFE 2 bietet auch eine Menge neuer Musik – einschließlich fünf toller neuer Tracks von Big Mud selbst. Erkunde die Insel, finde die versteckten Master-Tapes und verwöhne deine Kopfhörer (und deine Ohren) mit frischen Beats und Reimen des amphibischsten Rappers im Spiel.

SLUDGE LIFE 2 wird noch in diesem Jahr veröffentlicht. Auf shopsludgelife.com kannst du dir in der Zwischenzeit ein paar schlammige Klamotten kaufen.