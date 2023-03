PM: C-Smash VRS: Demo, PS VR2-Features im Detail (Sony Playstation Blog)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Seid gegrüßt, liebe Kosmonauten! Danke, dass ihr zu dieser spannenden, neuen Ankündigung eingeschaltet habt. In unserem ersten PS Blog-Post haben wir die Neukonzeption von Segas Arcade- und Konsolen-Ikone für Einzelspieler-, Koop- und Versus-Gameplay bekanntgegeben – exklusiv für PlayStation VR2. Die Reaktionen waren überwältigend.

Ihr könnt das Spiel jetzt noch vergünstigt vorbestellen, bevor es am 23.Juni 2023 erscheint.

Ein echtes Dream-Team an Entwicklern, Künstlern und Musikern, die auf der ganzen, weiten Welt in unserer kleinen Ecke der Galaxie verstreut sind, arbeitet an unserem kleinen Spiel und eure Unterstützung bedeutet uns alles. In der Zwischenzeit möchten wir euch ein bisschen mehr darüber verraten, was euch erwarten wird– sowohl in der Demo als auch im vollständigen Spiel.

Tutorial

Wenn ihr das Spiel zum ersten Mal startet, werdet ihr direkt in die Welt von C-Smash VRS transportiert. Das Spiel wurde so entwickelt, dass man es problemlos erlernen und spielen kann, damit man sich in seinem virtuellen Körper am stylischen Rande der Zeit sofort wohlfühlt.

C-Smash VRS fühlt sich ganz natürlich an. Das Tutorial erklärt euch in wenigen, kurzen Schritten, was ihr zu tun habt, und gibt euch noch ein paar Gameplay-Tipps mit auf den Weg. Vergesst nicht, den Trick Smash zu lernen, mit dem ihr die schwer zu erreichenden hohen Bälle zu euch ziehen und sie dann mit unglaublich viel Schmackes und maximaler Präzision zurückschleudern könnt.

Wir haben sogar darauf geachtet, dass es nicht nur Rechtshänder auf dieser Welt gibt. Ihr könnt also jederzeit eure Führungshand in den Optionen ändern– ob Rechtshänder, Linkshänder oder Beidhänder, niemand muss sich benachteiligt fühlen.

Training

Die meisten Trainingsmodi sollen Spielern nur die Grundlagen beibringen, doch unser Trainingsmodus ist eine spaßige, interaktive und anspruchsvolle Herausforderung für Solisten.

Zerstört Blöcke unterschiedlicher Stärke, verbesserte eure Punktzahl und lauscht der dynamischen Musik.

Die Arena besteht aus einem Gitternetz aus Punkten, die im Einklang mit dem Gameplay aufleuchten und flackern. Das macht sich auch in den Hand- und Kopfvibrationen bemerkbar, wodurch ihr einen gut getimten Treffer oder auch das Vorbeizischen eines verpassten Balls wirklich spüren könnt.

Der herrlich und klar animierte Kosmos erstrahlt dank des OLED-Displays von PS VR2 in wenigen, aber dafür umso leuchtenderen Farben und erwacht zum Leben. Man fühlt sich wirklich, als wäre man mittendrin.

Der Trainingsmodus bietet euch einen kleinen Vorgeschmack auf den Journey-Modus im fertigen Spiel, den ihr auch zusammen mit einem Freund bestreiten könnt. Womit wir beim Multiplayer-Modus unserer Demo angelangt wären:

Versus

Spielt zusammen mit einem Freund oder tretet gegen einen Spieler auf der anderen Seite des Planeten an.*

Mit den PlayStation-Aktivitätskarten können Spieler, die sich gerade nicht im Spiel befinden, direkt zu Freunden in Multiplayer-Sitzungen gelangen und einfach mitspielen. Verabredet euch mit einem Freund im „Kosmo-Shuttle“ und spielt eine Runde Clash, den rasanten Multiplayer-Versus-Modus, der in der Demo enthalten ist.

Das Ziel ist simpel: Zerstört die Blöcke des Gegners und beschützt eure eigenen.

Dank der Leistungsfähigkeit und der schnellen Ladezeiten der PlayStation 5 beginnt ein Match buchstäblich im Nu und es dauert nur wenige Sekunden, bis ihr Revanche nehmen könnt.

C-Smash VRS könnt ihr im Sitzen oder im Stehen spielen– das Spiel passt die Spielergröße automatisch an. Wir wollen schließlich nicht, dass sich wer benachteiligt oder ausgeschlossen fühlt.

Im Gegensatz zu vielen anderen Sportspielen ist C-Smash VRS so designt, dass man sich auch bei einer „Niederlage“ gut fühlt.

Die großartigen Musiker Ken Ishii (Rez Infinite) und Danalogue (Frontmann der Bands The Comet is Coming und Soccer 96) haben beide einzigartige, dynamische und absolut mitreißende Tracks zum fantastischen Soundtrack des Spiels beigesteuert. Sport und Musik haben noch nie so herrlich miteinander harmoniert.

Im Optimalfall fällt euch nicht einmal auf, dass ihr gerade das beste Workout eures Lebens absolviert habt– ob alleine oder zusammen mit einem Freund–, weil es sich nicht anfühlt wie ein Workout, sondern eher wie ein Abend im Club. Im Weltraum.

Die Demo präsentiert nur einen kleinen Abschnitt unseres Spiels. Euch erwarten der epische Journey-Modus, ein Infinity-Modus, der euch richtig ins Schwitzen bringen wird, und verschiedene Koop- und Versus-Modi.

Für das vollständige Spiel haben wir auch noch weitere Features geplant, wie ein 3D-Audio-Soundscape und die vollwertige Implementierung der adaptiven Trigger.

Wir können es kaum erwarten, euch in der Demo zu sehen– und wir freuen uns darauf, euch in neue Dimensionen zu entführen, wenn das volle Spiel am 23.Juni 2023 veröffentlicht wird.

*PlayStation Plus erforderlich für Online-Spiele.