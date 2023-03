PM: Die Schauspieler von The Last of Us reflektieren über das Vermächtnis ihrer Rollen im Spiel und in der HBO-Serie (Sony Playstation Blog)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

Seit dem Originaldebüt vor fast einem Jahrzehnt haben die Hauptcharaktere von The Last of Us, Ellie und Joel, einen unauslöschlichen Eindruck bei unserem Studio, unseren Fans und der gesamten Welt des Franchise hinterlassen. So viele Mitglieder des Teams bei Naughty Dog haben dazu beigetragen, die beiden zum Leben zu erwecken. Und es wäre schwierig, sich die Figuren und ihre Herkunft ohne die Darsteller vorzustellen, die sie zum Leben erweckt haben: Ashley Johnson und Troy Baker.

Nun, da die erste Staffel der HBO-Serie zu Ende ging, The Last of Us Part I für die PlayStation 5-Konsole und als Vorbestellung für PC bei Steam und im Epic Games Store (verfügbar ab 28. März 2023) erhältlich ist, spricht Naughty Dog Co-President und Executive Producer der HBO-Serie Neil Druckmann in unserer „Hinter den Kulissen“-Reihe Building The Last of Us über die beiden Schauspieler und ihre neuen Rollen in der Serie, während Baker und Johnson einen Einblick geben, wie sie ihre Rollen in der HBO-Serie The Last of Us zu neuem Leben erwecken, wie surreal es ist, in der TV-Serie in neue Rollen zu schlüpfen, und vieles mehr.

Schaut euch unten das Video an und erfahrt mehr von Baker, Druckmann und Johnson und vergesst nicht die früheren Beiträge in unserer Reihe, wo es um Themen geht wie Ellies und Joels Beziehung im Mittelpunkt von The Last of Us, den unvergesslichen Auftakt von The Last of Us, wie die Clicker in TLOU uns immer noch das Fürchten lehren und wie die grausame Welt von The Last of Us zum Leben erweckt wird.

Druckmann hoffte, dass die talentierten Teams, die an der Entwicklung beteiligt waren, durch die Erweckung des gesamten The Last of Us in einem neuen Medium stolz auf die Adaption sein würden, einschließlich der Darsteller, die die wichtige Aufgabe hatten, den Charakteren Leben einzuhauchen.

„Am meisten Angst hatte ich davor, wie die Leute von Naughty Dogs die Serie bewerten, denn sie haben einen großen Teil ihres Lebens der Entwicklung dieses Spiels gewidmet. Und parallel dazu wollte ich, dass alle, mit denen ich während der Entwicklung der Serie zu tun gehabt habe, stolz darauf sind, denn jeder hat so viel von sich selbst gegeben“, erklärte Druckmann. „In diesem Kontext ist die unglaubliche Besetzung, mit der wir arbeiten, zu erwähnen, aber insbesondere Troy und Ashley, die mit auf der Reise waren, sowohl für [das Originalspiel als auch für Teil II], und dass sie diese Reise mit uns in diesem anderen Medium fortsetzen, war wirklich etwas Besonderes.“

Baker, der ursprünglich Joel spielte, tritt in der HBO-Serie als James auf, ein Mitglied von Davids Crew in der Winter-Episode „Wenn wir in Not sind“. Wie Druckmann erklärte, konnte dadurch Baker aufgrund seiner Erfahrung in der Rolle des Joel zu einem ganz besonderen Zeitpunkt in die Geschichte eintreten.

„Es war interessant, ihn in die Wintersequenz einzubauen, vor allem für die Ellie-Seite der Geschichte, denn es gibt einen Joel-Teil und einen Ellie-Teil. Und Troy hat im Spiel den Joel-Teil erlebt“, so Druckmann. „Und er hat herausragende Arbeit geleistet [genau wie James]. Es ist eine wirklich nuancierte Darbietung, und Craig [Mazin] und ich sind von seiner Leistung sehr beeindruckt.“

Baker war dankbar, eine Rolle zu haben, die, nun ja, wir wollen ihm sein ausgezeichnetes Wortspiel nicht stehlen.

„Es hat Spaß gemacht und war eine Herausforderung, dass mir eine Rolle geben wurde, die nicht nur ein Augenzwinkern für die Kamera ist, sondern auch etwas Fleisch hat, entschuldigt das Wortspiel“, sagte Baker.

„Und diese Szenen und Sets zu sehen, die ursprünglich buchstäblich nur eine graue Holzkiste auf grauem Teppich waren, mit 64 Kameras drumherum, auf einer Tonbühne, und jetzt von Grund auf neu gebaut, mit akribischen Details“, fuhr Baker fort. „Wenn ich zu der Person zurückgehen könnte, die das Produktionsbüro [für das ursprüngliche The Last of Us] betrat, und sagen könnte: ‚Alter, du wirst nicht glauben, wenn ich dir sage, wie das Ding in mehr als 10 Jahren aussieht.‘“

Druckmann meinte, dass es für ihn und seinen Kollegen Craig Mazin „überhaupt keine Frage“ war, wer Ellies Mutter Anna spielen sollte, in Anbetracht der Bedeutung, die Johnson, die Ellie sowohl in The Last of Us Part I als auch in Part II gespielt hat, der Rolle verleihen würde.

„Es gibt nur eine Person, die diese Rolle spielen sollte, und zwar natürlich Ashley Johnson, die Ellie auf eine Art zum Leben erweckt hat und nun Ellie auf eine ganz andere Art und Weise Leben einhaucht“, so Druckmann. „Ashley ist fantastisch … und Ellies Stimme zu hören, die man aus dem Spiel kennt, und hier hat sie diese andere Ellie erschaffen, das verleiht dem Ganzen einfach etwas Poetisches und Wiederkehrendes.“

Für Johnson war es wichtig, dass ihre Darbietung sowohl bei den Fans als auch beim Publikum, das neu in die Welt von The Last of Us einsteigt, Eindruck macht.

„[Dieses Franchise] liegt uns sehr am Herzen, und ich möchte einfach niemanden enttäuschen“, meinte Johnson. „Mehr Leute werden das sehen, Leute, die das Spiel nicht kennen. Ich möchte, dass sie sich mit der Serie genauso verbunden fühlen wie manche Spieler mit dem Spiel, dass sie eine Verbindung zu den Figuren und der Geschichte fühlen und an diese Charaktere glauben.

„Ich war sehr nervös, Ellies Mutter zu spielen … [aber] ich wollte, dass es gut und glaubwürdig ist, und ich möchte, dass die Leute alle Gefühle auf die beste Weise nachempfinden können.“

Beide Schauspieler konnten auf diese Weise die Welt von The Last of Us auf eine einzigartige Weise neu erleben.

„Ich kann mir nichts Vergleichbares vorstellen, was man auf diese Weise erleben könnte, nämlich etwas, an dessen Entstehung man beteiligt war und das dann an etwas anderes angepasst wurde, an dem man auch beteiligt war, aber auf andere Art und Weise. Wir haben gesehen, wie es sich entwickelt hat, wir haben es gespielt, wir haben gesehen, wie es adaptiert wurde, waren auch daran beteiligt, und es dann zu sehen … das war unglaublich“, erklärte Baker. „Es war absolut surreal.“

„Craig Mazin und Neil Druckmann kamen zusammen und fragten sich: ‚Wie können wir die Integrität der Geschichte bewahren und sie für Leute, die keine Spieler sind, auf dem Bildschirm lebendig werden lassen?‘“, sagte Johnson und reflektierte darüber, wie ihn die Besetzung und Darstellung von Ellie durch Bella Ramsey in der HBO-Serie „umgehauen hat“.

„Ich könnte nicht glücklicher sein, denn wenn man an etwas arbeitet und es so sehr liebt wie wir und sich so intensiv um dieses Projekt kümmert, dann möchte man das auch. Man will, dass es gut wird, und man will sicherstellen, dass es in der nächsten Phase anderen Leute auch dieses Gefühl vermittelt, und dann ist es da. Ich bin einfach überwältigt“, so Johnson.

Und Johnson konnte sich Baker nur anschließen, wie man diese Erfahrung für die beiden am besten beschreiben kann: als surreal.

„‚Surreal‘ trifft es perfekt. Das Wort beschreibt das Gefühl am besten, da wir schon ein Jahrzehnt an dem Projekt beteiligt waren“, sagte Johnson.

Egal, ob ihr dem Franchise schon seit fast einem Jahrzehnt als Spieler treu seid, über die HBO-Serie neu eingestiegen seid oder einfach noch einmal in die Welt von The Last of Us eintauchen wollt– die erste Staffel der Serie kann jetzt bei HBO Max gestreamt werden. Und The Last of Us Part I ist für PS5 und im Vorverkauf bei Steam und im Epic Games Store (verfügbar ab dem 28. März 2023) erhältlich. Wir haben erst kürzlich einen Blick auf die PC-Spezifikationen und -Funktionen von The Last of Us Part I geworfen. Schaut es euch gerne an, wenn ihr mehr erfahren wollt.