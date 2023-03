PM: GDC 2023: Xbox plant neue Sustainability Tools für Entwickler*innen (Microsoft Xbox Wire)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

Trista Patterson, Director of Gaming Sustainability bei Xbox, kam diese Woche mit sehr klarer Botschaft zum Xbox Podcast:

„Die Nachhaltigkeitsmaßnahmen für Gaming sind etwas, worauf Xbox sehr stolz ist und wobei wir große Fortschritte machen. Aber beim Klimawandel geht es nicht darum, einen Konkurrenten zu übertrumpfen. Vielmehr muss man sich jederzeit und in jeder Disziplin mit seinem besten Selbst messen. Und so wie wir sagen: ‘Wenn jede*r spielt, gewinnen wir alle’, so gilt auch: ‘Wenn jede*r Energie und Emissionen reduziert, gewinnen wir alle auf diesem Planeten’. Daran besteht kein Zweifel.“

Im Anschluss an die Xbox-Ankündigung zu einer neuen Reihe von Tools für Entwickler*innen, mit denen Energieverbrauch und Emissionen durch den Spielecode reduziert werden sollen, besucht Patterson den wöchentlichen Podcast. Sie gibt einen Einblick, wie ihr Team grundlegende Schritte unternommen hat, um der gesamten Branche zu helfen, nachhaltiger zu denken und „mit Hilfe der Spieleindustrie etwas Gutes zu schaffen“.

Das war keine einfache Aufgabe. „Lange Zeit hat die Branche behauptet, dass eine ökologische Ausrichtung der Spielecodes keine Vorteile bringt“, erklärt Patterson. „Dies liegt daran, dass es eine enorme Komplexität zwischen Hardware, Software, elektrischer und anderer Technik, Design und Spielcodes braucht, um die erforderliche Leistung für ein Spiel zu erzeugen.“

„Im Großen und Ganzen kam die Industrie zum Schluss, dass es sich eigentlich um eine unmögliche Problemstellung handelt. Noch vor einem Monat nannte es die Playing for the Planet Alliance der Vereinten Nationen eine unlösbare Herausforderung.“

Ein Ansatz zur Lösung bestand darin, Ressourcen für Entwickler*innen zu schaffen, um so genannte Energy Bugs – bisher unsichtbare Probleme, die durch die Programmierung entstehen und unbeabsichtigt mehr Strom als nötig verbrauchen können – an ihrer Quelle zu identifizieren und schnell zu beheben. Während Xbox bereits Schritte unternommen hat, um den Stromverbrauch der Konsolen selbst zu reduzieren, wird dieses neue Projekt Entwickler*innen dabei helfen, den Stromverbrauch der Konsolen-Spiele selbst zu senken.

Auf der GDC kündigte Xbox die Einführung eines neuen Developer Sustainability Toolkits an, das ein Stromüberwachungssystem, Zertifizierungsberichte, Stromverbrauchs-Dashboards, Leitfäden, Fallstudien und ein Pilotprogramm umfasst sowie fachliche Unterstützung bietet. Ziel ist es, „das visuelle und analytische Feedback zu präzisieren, das Entwickler*innen benötigen, um Änderungen an ihrem Code vorzunehmen, mit denen sie den Energieverbrauch der Konsolen in den Wohnzimmern aller Gamer*innen auf der Welt senken können.“

Der Schlüssel zum Erreichen dieses Ziels ist ein offener Umgang, der nicht nur für die Xbox-Plattform gilt: „Wenn ein Studio sieht, wie einfach es ist, einen Energy Bug auf Xbox Konsolen zu beheben, werden sie ihr gelerntes Wissen nutzen können, um den gesamten Spielecode energiesparender zu gestalten – das ist toll! Dieser Spielcode wird dann für fast alle anderen Plattformen, auf denen sie in Zukunft veröffentlichen, freigegeben.“

Die Arbeit wird nicht bei den Xbox-Entwickler*innen stoppen: „Wir möchten den Rest der Branche ermutigen und einladen, diese Erkenntnisse, Fallstudien und Tools zu nutzen, um sich für ihre eigenen Entwicklungen inspirieren zu lassen. So können wir alle gemeinsam etwas bewirken, unabhängig davon, wie klein oder groß ihr Spielestudio ist.“

Das übergeordnete Ziel ist es, die enorme Größe der Spieleindustrie nicht zu einem Problem für die Nachhaltigkeit zu machen, sondern zu einem Teil der Lösung und dabei die inhärente Positivität dieses kreativen Raums zu nutzen:

„Gaming kann seinen Teil zu den kreativen Problemlösungsstrategien für reale Krisen beitragen. Manchmal macht es Spaß, Dinge in einem Spiel zu zerlegen. Doch diesen Planeten zu zerstören, tut es nicht. Lasst uns stattdessen Spaß daran haben, ihn zu reparieren.“

