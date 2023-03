PM: Entdeckt eure Rolle in Crash Team Rumble, die Beta erscheint am 20. April (Sony Playstation Blog)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Das lange Warten auf einen neuen Titel im „Crash Bandicoot“-Franchise hat ein Ende! Mit Crash Team Rumble schlägt Crash eine brandneue Richtung ein und schickt Spieler in Viererteams in epische Wettkämpfe, um mehr Wumpa-Früchte als die anderen zu sammeln. Durch die vielen einzigartigen Helden, den etlichen Fähigkeiten zum Zusammenstellen des eigenen Arsenals und Reliktstationen auf jeder Karte, mit denen man bei den Gegnern für Ärger sorgen kann, gibt es in Crash Team Rumble eine Menge zu entdecken. Und bei dem abgefahrenen Chaos, das man von den Crash-Helden und -Bösewichten erwarten kann, ist der erste Schritt auf dem Weg zum Erfolg das Verstehen der eigenen Rolle im Team: Stürmer, Blocker oder Booster.

Alles dreht sich um das Ergattern von Wumpa-Früchten! Stürmer wie Crash sind schnelle Helden, die sich mit Leichtigkeit über die Karte bewegen und Wumpa-Früchte und Relikte sammeln können, um ihr Team zu unterstützen. Sie übernehmen den Löwenanteil beim Punktesammeln, also ist es für den Sieg äußerst wichtig, sie zu schützen!

Die beste Offensive ist eine gute Defensive! Blocker verstehen sich darauf, Gegner zu erledigen oder die Wumpa-Bank des eigenen Teams zu verteidigen. Sie sind verdammt starke Kämpfer, die mit links mehrere Rivalen aufhalten können, ohne sich unterkriegen zu lassen.

Bringt euer Team durchs Boosten des Punktestands voran! Booster sind darauf spezialisiert, Edelsteinfelder auf der Karte einzunehmen, um die Punktzahl des eigenen Teams zu verbessern. Mit der Kontrolle über diese Felder bringt jede Wumpa-Frucht, die ihren Weg in eure Wumpa-Bank findet, mehr Punkte, was das Blatt im Nu wenden kann.

Um besser zu verstehen, wie die Entwickler selbst die Aufgaben der Helden sehen, haben wir Lou Studdert, Associate Creative Director bei Toys for Bob, gefragt, wie sich die jeweiligen Rollen auf das Spiel auswirken:

In welcher Rolle spielen Sie am liebsten?

Lou Studdert: Jede Rolle bringt andere Vorteile, aber Stürmer-Charaktere sind meistens unsere erste Wahl. Sie sind ausgewogen und bieten alle Mittel, die einem ermöglichen so zu spielen, wie man will, ob es nun ums Sammeln von Wumpa-Früchten oder das Sabotieren des anderen Teams geht.

Gibt es eine Rolle, gegen die man besonders schwer ankommen kann?

Neue Spieler könnten mit Blockern etwas Ärger bekommen. Wer sich als Booster oder Stürmer im Kampf gegen einen Blocker abmüht, darf nie vergessen, dass er nicht allein spielt! Verlasst euch auf Hilfe von euren Teamkollegen, um ihn zu erledigen, und tretet notfalls den Rückzug an, um es später noch mal zu versuchen. Beweglichere Helden haben es leichter, die Relikte auf jeder Karte zu sammeln, die man an den Reliktstationen einsetzen kann, um seinem Team einen Vorteil zu verschaffen.

Spielen Sie jedes Mal in derselben Rolle oder ändern Sie Ihre Strategie?

Wir tendieren zu den Boostern, aber das hängt stark von unserer Laune ab! Manchmal ist einem einfach danach, mit Dingodile Unheil anzurichten oder mit Cortex ein paar Klaviere zu schmeißen. Zum Glück kann man seinen Charakter zwischen den Matches immer ändern, wem also nach etwas Abwechslung ist, der kann jederzeit andere Spielstile ausprobieren.

Haben Sie einen Rat fürs Spielen in der geschlossenen Beta vom 20.-24. April?

Probiert unbedingt alle Fähigkeiten und Charaktere aus, die in der Beta verfügbar sind! Jeder Held kann jede Fähigkeit ausrüsten, das bietet eine Menge Spielraum zum Experimentieren, um euren eigenen Spielstil zu finden. Für die Veröffentlichung der Vollversion ist sogar noch mehr geplant, also ist das eine tolle Gelegenheit, um herauszufinden, welche Strategie euch am meisten Spaß macht, auch wenn es nur eine kleine Kostprobe ist. Wir können es kaum abwarten, mit euch ab 20. April in der Beta zu rumblen!

Jetzt, wo die Beta vor der Tür steht: Wisst ihr schon, welche Charaktere ihr als Erstes ausprobieren wollt? Crash Team Rumble ist jetzt zum Vorbestellen für PS4 und PS5 verfügbar.