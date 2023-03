GDC 2023: The Lords of the Fallen – neue Spielszenen im Unreal Engine 5 Showcase

PC Xbox X PS5

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Lords of the Fallen ab 1,99 € bei Green Man Gaming kaufen.

CI Games kündigte vergangenes Jahr das Soulslike The Lords of the Fallen an. Dabei handelt es sich um ein Reboot zum 2014 von Deck 13 entwickelten Lords of the Fallen. Der für 2023 angekündigte neue Titel entsteht beim CI-Games-internen Studio Hexworks, das nun auf der Games Developers Conference 2023 im Zuge der "State of Unreal"-Keynote von Epic ein Video zum Einsatz der Unreal Engine 5 in The Lords of the Fallen veröffentlichte.

Darin ist der frühe Level Skyrest Bridge zu sehen und es werden als Features unter anderem vorgeführt: Charakteranpassung, Physik Beleuchtung und nicht zuletzt der fließende Wechsel zwischen der Welt der Lebenden Axiom und der Welt der Toten Umbral, der in jedem Spielareal möglich sein soll.