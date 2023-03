Miasma Chronicles erscheint am 23. Mai 2023

PC Xbox X PS5

The Bearded Ladies, vor allem bekannt als Studio hinter Mutant Year Zero - Road to Eden, haben gemeinsam mit Publisher 505 Games bekannt gegeben, wann das neueste Rundentaktik-Werk der Entwickler erscheinen wird: Ab dem 23. Mai 2023 wird Miasma Chronicles für PS5, Xbox Series S|X sowie für PC bei Steam und im Epic Games Store erscheinen.

Miasma Chronicles spielt in einem postapokalyptischen Amerika, das vom Miasma verwüstet wurde. Ihr erlebt das Abenteuer von Elvis, der von seiner Mutter als Baby in eine Bergbaustadt abgelegt wurde. Sie hinterließ ihm aber einen Roboter als "älteren Bruder" und einen Handschuh, mit dem er das Miasma kontrollieren kann. Gemeinsam mit seinem Bruder macht sich Elvis viele Jahre später auf die Suche nach Antworten.