PM: Microsoft Flight Simulator: Die neue Antonov An-2 ist da und die riesige An-225 erscheint auf Konsole (Microsoft Xbox Wire)

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

Simmer*innen aufgepasst: Es gibt aufregende News im Microsoft Flight Simulator zu den fantastischen Flugzeugen des ukrainischen Herstellers Antonov: Das größte Flugzeug der Welt, die An-225 Mriya, ist nun auch für Spieler*innen auf Konsole und via Cloud Gaming verfügbar – doch damit nicht genug! Zusätzlich ist die gänzlich neue An-2 ab sofort auf dem Ingame-Marktplatz verfügbar. Wirf mit uns einen Blick auf diese vielseitige Maschine und erfahre mehr zu der ganz besonderen Zusammenarbeit, die der Microsoft Flight Simulator mit dem Hersteller Antonov eingegangen ist.

Die An-2 ist ein einmotoriger, kurz startender und landender (STOL) Mehrzweck-Doppeldecker, der mit seiner Vielseitigkeit und Robustheit zu einer echten Luftfahrt-Legende geworden ist. Die Maschine bietet im Cockpit Platz für zwei Personen und kann bis zu zwölf Passagiere befördern.

Von 1947 bis 2001 wurden in der Ukraine und in Polen über 18.000 An-2 hergestellt, von denen viele noch immer im Einsatz sind. Einige lizensierte Varianten werden auch heute noch in China gefertigt. Das Flugzeug wurde bereits in mindestens 40 bekannten Einsatzbereichen verwendet, darunter Pflanzenbestäubung, medizinischer Transport, Passagiertransport, Frachttransport, wissenschaftliche Einsätze, Vermessungsflüge, Fallschirmspringen, Brandbekämpfung und Militärübungen. Aufgrund ihrer außergewöhnlichen Anfängerfreundlichkeit – ein ungewolltes Schlingern ist bei diesem Flugzeug praktisch unmöglich – und ihrer einfachen Modifizierbarkeit, wurde die An-2 auch mehrfach für militärische Zwecke in ein unbemanntes Luftfahrzeug umgewandelt.

Die An-2 hat ihre Wurzeln in den 1930er Jahren, als der sowjetische Luft- und Raumfahrtingenieur Oleg Antonov einen robusten, einmotorigen Doppeldecker konzipierte, der viele zivile Zwecke erfüllen konnte. Jahre später, im Jahr 1946, gab die sowjetische Regierung Antonov die Gelegenheit dazu. Am 31. Mai 1946 wurde das streng geheime sowjetische Forschungs- und Konstruktionsbüro Nr. 153 (OKB-153) gegründet, aus dem später die Antonov Company hervorgehen sollte. Sein erstes Projekt war der Doppeldecker, den Antonov schon Jahre zuvor konzipiert hatte. Nach monatelanger, fieberhafter Arbeit – während des Krieges sogar nach Feierabend – absolvierte das Flugzeug am 31. August 1947 seinen Jungfernflug.

Das Markenzeichen der An-2 ist ihre Fähigkeit, langsam zu fliegen; sie hat keine bekannte Überziehgeschwindigkeit. Die großen Flügel und der Vorflügel fahren automatisch aus, sobald die Fluggeschwindigkeit unter 64 kmh sinkt. Pilot*innen sind dadurch in der Lage, einen kontrollierten Flug bis zu einer Geschwindigkeit von 51 km/h aufrechtzuerhalten – unter bestimmten Bedingungen sogar darunter.

Die An-2 misst ziemlich genau 12,4 Meter in der Länge, hat ein Standard-Leitwerk und verfügt über ein traditionelles festes Fahrwerk, das neben dem Radfahrwerk auch Skier oder Schwimmer tragen kann. Die obere Tragfläche hat eine Spannweite von 18,2 Metern und die untere Tragfläche misst 14,2 Meter. Angetrieben wird es von einem 9-Zylinder-Sternmotor mit 1.000 PS des Typs Shvetsov ASz-62IR mit Kompressoraufladung, der einen variablen Pitch mit vier Rotorblättern antreibt. Sie kann auf nur 20 Metern Startbahn starten und auf nur 15 Metern Bodenrollstrecke landen. Sie verfügt über eine Mindestreichweite von 845 Kilometern, erreicht eine Flughöhe von rund 4.511 Metern über dem Meeresspiegel und steigt mit einer Geschwindigkeit von ca. 268 Meter pro Minute ohne Nutzlast – ungefähr 152 Meter pro Minute im beladenen Zustand. Die An-2 erreicht im Reiseflug eine Geschwindigkeit von ca. 209 km/h und im Sinkflug eine Höchstgeschwindigkeit von ca 257 km/h.

Freue Dich auf vier verschiedene Varianten der An-2, inklusive 4K-Lackierungen:

Hole Dir die neue An-2 noch heute im Ingame-Marktplatz des Microsoft Flight Simulators und erhebe Dich in die Lüfte!

Doch die An-2 ist nicht die einzige Maschine des ukrainischen Herstellers Antonov, der am Himmel des Microsoft Flight Simulators fliegt. Bereits im Februar hatten Spieler*innen auf PC die Möglichkeit, das längste Flugzeug der Welt, An-225 „Mriya“ in die Lüfte zu erheben. Ab sofort kannst Du diese einzigartige Maschine auch auf Xbox Series X|S und via Cloud Gaming fliegen.

Die Geschichte dieser Maschine ist dabei eine besondere: Die Erlöse aus den Ingame-Verkäufen dieser Maschine fließen in den Wiederaufbau der einzigen real existierenden An-225, die bei der russischen Invasion in der Ukraine im Jahr 2022 zerstört wurde. Dennoch ist dies ein hochgestecktes Ziel und sollte es nicht erreicht werden, gibt es Pläne, andere Wege zu finden, um das Erbe des Flugzeugs zu ehren.

Joerg Neumann, Head of Microsoft Flight Simulator, gibt Einblicke in diese Entscheidung: “Wir haben keine Mindesthöhe für die Spenden festgelegt, sondern uns dafür entschieden, Antonov den gesamten Erlös aus dieser Maschine zukommen zu lassen. Wir sind der festen Überzeugung, dass wir dazu beitragen können, dieses nationale Kulturgut in seinem früheren Glanz erstrahlen zu lassen und die Widerstandsfähigkeit der Ukraine zu unterstreichen. Der Rückhalt und die Reaktionen aus der Simmer*innen-Community hierzu haben uns begeistert.”

Er ist sich zudem sicher, dass Simmer*innen jede Menge aus der Erfahrung mitnehmen werden, wenn sie die unglaubliche An-225 Mriya fliegen: “Die Mriya ist nicht nur das schwerste Flugzeug der Welt, das eine Vielzahl von Rekorden in der Luftfahrt gebrochen hat und immer noch hält. Wie für einen Großteil [der Luftfahrtgemeinde] ist sie für mich ein Denkmal für das, was wir als Menschen erreichen können. Der Traum vom Fliegen reicht sehr weit zurück und wurde über Jahrhunderte von brillanten Köpfen auf der ganzen Welt verwirklicht. Die Mriya war und ist ein bedeutender Meilenstein in der Geschichte der Luftfahrt und des menschlichen Erfindungsreichtums. Ich hoffe, dass die Simmer*innen das technische Wunderwerk dieses Flugzeugs zu schätzen wissen und mit uns davon träumen, dass die Mriya eines Tages wieder in unseren Lüften fliegen wird.”

Lege die Hände an den Steuerknüppel und versuche selbst, die kolossale An-225 zu fliegen. Der gesamte Erlös aus diesem Verkauf geht an die Antonov Corporation, um die beschädigte An-225 wiederherzurichten. Der Himmel mit über 10 Millionen Simmer*innen ruft nach Dir – worauf wartest Du noch?

Der Microsoft Flight Simulator ist auf Xbox Series X|S im Xbox Game Pass sowie auf Windows PCs im PC Game Pass und via Steam verfügbar. Du willst auch auf Xbox One, einem älteren PC oder Deinem Smartphone abheben? Kein Problem! Mit Xbox Game Pass Ultimate unternimmst Du via Xbox Cloud Gaming Deinen nächsten Erkundungsflug auf einem Gerät Deiner Wahl. Weitere Details zu allen unterstützten Geräten findest Du hier.

Für die aktuellsten News zum Microsoft Flight Simulator folge einfach @MSFSOfficial auf Twitter.