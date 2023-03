PM: Ubisoft+ Multi Access ist ab sofort in Deutschland auf Amazon Luna verfügbar (Ubisoft News)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Düsseldorf, 22. März 2023 – Ubisoft® gab heute bekannt, dass Ubisoft+, der Abo-Service von Ubisoft, sein plattformübergreifendes Zugangsmodell in Deutschland startet. Dieses trägt den Namen Ubisoft+ Multi Access und beinhaltet zudem den Zugang zu Amazon Luna. Für 17,99 € können Nutzer:innen dieses Abos nun die Vorteile von Ubisoft+ auf Amazon Luna und PC über Ubisoft Connect erhalten. Der Abo-Service bietet Spieler:innen eine wachsende Bibliothek von Ubisoft-Titeln, einschließlich neueste Post-Launch-Inhalte für Tom Clancy’s Rainbow Six Siege sowie Tom Clancy’s The Division 2 inklusive der Erweiterung Warlords von New York.

Alle, die ein Ubisoft+ Abo besitzen, erhalten 10 % Rabatt auf alle Käufe von ingame-Währungen, Des Weiteren bietet Ubisoft+ Multi Access Zugang zu Premium-Editionen** von bevorstehenden Veröffentlichungen sowie beliebten Spielen aus dem Ubisoft-Katalog wie Assassin’s Creed Valhalla, Watch Dogs, Child of Light und viele mehr. Die stetige wachsende Spielauswahl kann unter ubisoft-plus.com eingesehen werden.

Die Anmeldung für Ubisoft+ sind über folgende Webseiten möglich: ubisoft-plus.com oder amazon.com/luna.***

Die neusten Informationen zu Ubisoft+ sowie allen Ubisoft-Titeln gibt es unter: news.ubisoft.com.

*Der Rabatt von 10 % gilt nicht während kostenloser Testphasen

**Wenn Premium- oder Sondereditionen des Spiels angegeben sind (z. B. Ultimate/Gold/Deluxe Editions), enthalten die in Ubisoft+ enthaltenen Editionen möglicherweise nicht alle Premium-Inhalte. Das Angebot kann sich ändern. Ubisoft+ für Windows PC erfordert eine dauerhafte Internetverbindung zum Herunterladen und Spielen der Spiele. Dies ermöglicht, ein aktives Abonnement zu bestätigen.

***Das Abonnement verlängert sich automatisch jeden Monat, sofern es nicht gekündigt wird. ​ Es gelten Bedingungen, Gebiets- und Altersbeschränkungen; jederzeit kündbar.

Alle Angebote zu Ubisoft Spielen gibt es im offiziellen Ubisoft Store unter:

​https://store.ubi.com/de/home