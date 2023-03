PM: Horizon Forbidden West: Burning Shores kann ab heute vorbestellt werden – alles zu den Vorbestellungsboni (Sony Playstation Blog)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Aloys Reise geht in Horizon Forbidden West: Burning Shores weiter – einer Erweiterung, in der die tapfere Nora-Jägerin einer unheimlichen Bedrohung in der ungezähmten Wildnis eines weit in der Zukunft liegenden, vulkanischen Los Angeles nachgeht, das von heftigen tektonischen Aktivitäten erschüttert wurde. Die Vorbestellungen für Burning Shores, das am 19. April für die PlayStation 5-Konsole veröffentlicht wird, sind ab heute möglich.

Mit der Vorbestellung erhalten die Spieler Zugang zu den folgenden digitalen Boni:

● Schwarzzeit-Farben-Outfit (erhältlich beim ersten Händler, der Farbe verkauft)

● Schwarzzeit-Scharfschussbogen (erhältlich beim ersten Händler in den Brennenden Küsten)

Die Story knüpft genau dort an Aloys Geschichte an, wo Horizon Forbidden West aufgehört hat. Um mit Burning Shores zu beginnen, müsst ihr die Hauptquest von Horizon Forbidden West abgeschlossen haben (einschließlich der letzten Quest Singularität). Nach den Ereignissen von Singularität wird Aloy über ihren Fokus kontaktiert, wodurch der DLC beginnt.

Aloy wird dann in der Lage sein, in eine gefährliche neue Region südlich der Gebiete des Tenakth-Klans zu reisen, wo die Spieler eine fesselnde neue Geschichte mit neuen Charakteren, Maschinen und Abenteuern erleben werden. Wir freuen uns darauf, euch schon bald weitere Details mitzuteilen!

Horizon Forbidden West ist jetzt teil des PlayStation Plus Spielekatalogs.