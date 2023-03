Nintendo verschenkt Special-Edition-Buch aus Breath of the Wild

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Habt ihr kurz vor der Veröffentlichung von The Legend of Zelda – Tears of the Kingdom auch nochmal mit dem Vorgänger angefangen oder freut euch generell auf den neuesten Teil der Zelda-Saga? Dann ist der Explorers Guide vielleicht interessant für euch. Nintendo verschenkt das PDF zu dem Buch aus der Special Edition von The Legend of Zelda – Breath of the Wild derzeit über ihre Website.

Dass etwa sechs Jahre alte Büchlein offenbart keine Neuerungen oder qualifiziert sich als Artbook, dafür könnt ihr ein paar alte Erinnerungen zurückholen und ein wenig durch die Seiten scrollen, auch wenn Seite 73 bis 84 aus unbekannten Gründen fehlen. Auch der für den Mai erwartete Nachfolger wird in der Special-Edition ein kleines Buch als Beigabe haben.