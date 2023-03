Von den Siedlern zu den Pionieren

PC

Teaser Heinrich und Jörg haben den Siedler-Erfinder Volker Wertich zum Interview geladen, der mit ihnen auch über sein nächstes Projekt Pioneers of Pagonia spricht.

Doppelt so viele Episoden und weitere Vorteile gibt es für Patreon-Unterstützer ab der $5-Klasse.

Ja, wo wuseln sie denn? »Die Siedler«-Erfinder Volker Wertich beschäftigt sich derzeit wieder mit Wirtschaftskreisläufen und Aufbaustrategie. Im Interview-Special stellt er sein neues Werk Pioneers of Pagonia vor, doch wie es sich für die Spieleveteranen gehört, stöbern wir erst einmal in der Vergangenheit. Volker programmierte schon auf dem VC-20 und hatte Amiga-Erfolge wie Emerald Mine, bevor ihm mit Die Siedler der große Wurf gelang. Wir erfahren auch, wie Phenomic entstand und Spellforce entwickelt wurde, warum Electronic Arts das Studio kaufte und was Volker in den letzten Jahren so getrieben hat. Vor diesem aufbauenden Gespräch stehen aktuelle News-Meldungen, Spielerlebnisse und Hörerfragen auf dem Programm.

00:00:15 News & Smalltalk

0:02:31 Gemischte News: Termin-Updates für die Remakes von System Shock und Little Big Planet , Vorbereitungen auf die Diablo 4 -Beta, neue Studioaktivitäten von Ex-Blizzard-Personal (Suppe, Mond, Gasriese).

und , Vorbereitungen auf die -Beta, neue Studioaktivitäten von Ex-Blizzard-Personal (Suppe, Mond, Gasriese). 0:13:55 Was haben wir zuletzt gespielt? The King’s Dilemma: Chronicles , Resident Evil 4 Remake (Demo) und das Oldie-Angebot von Nintendo Switch Online.

, (Demo) und das Oldie-Angebot von Nintendo Switch Online. 0:26:09 Hörerpost von Oliver Naujoks und Andreas Wanda.

0:35:19 Interview: Volker Wertich

0:35:38 Space Invaders und VC-20: Schon früh regte sich bei Volker die Lust an der Spieleentwicklung, mit Emerald Mine bescherte er Kingsoft einen Amiga-Hit.

und VC-20: Schon früh regte sich bei Volker die Lust an der Spieleentwicklung, mit Emerald Mine bescherte er Kingsoft einen Amiga-Hit. 0:47:01 Die Entstehung von Die Siedler, Inspirationsquellen und Einblicke in die Wuselforschung.

1:03:59 Nach Die Siedler 3 schwebte Volker ein neues Fantasyspiel vor: Spellforce. Entwicklungsstudio Phenomic landet schließlich bei Electronic Arts und produzierte auch Browser-Spiele wie Lord of Ultima .

schwebte Volker ein neues Fantasyspiel vor: Spellforce. Entwicklungsstudio Phenomic landet schließlich bei Electronic Arts und produzierte auch Browser-Spiele wie . 1:21:53 Zurück zu den Aufbauwurzeln: Bei Envision Entertainment arbeitet Volker aktuell an Pioneers of Pagonia, von dem Ende 2023 eine Early-Access-Version erscheinen soll.