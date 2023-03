Disco Elysium: Lead Designer strebt weiter Klage gegen ZA/UM an

PC Switch XOne Xbox X PS4 PS5 MacOS Android

Wie wir auf GamersGlobal berichteten, beklagten entscheidende kreative Köpfe hinter Disco Elysium, dass sie aus dem Studio ZA/UM gedrängt worden seien – namentlich Erfinder der Spielwelt sowie Lead Designer Robert Kurvitz, Mitautorin Helen Hindpere und Art Director Aleksander Rostov. Dem folgte eine Klage gegen ZA/UM von Kurvitz und Rostov, in der es darum geht, ob beide unrechtmäßig gefeuert wurden, weil sie Fragen zum neuen Management von ZA/UM gestellt hätten, wie Kurvitz es darstellt.

Auf Eurogamer berichtete nun kürzlich über eine Pressemitteilung von ZA/UM, laut der die Firma eine andere Klage vom ehemaligen Marketing Manager Kaur Kender beigelegt hätte. Letzterer habe eine ähnliche Klage wie Rostov und Kurvitz vorgebracht, musste nun aber seine Anteile am Studio verkaufen und Geld zurückzahlen, was er dem Entwickler schulde. Im selben Zuge heißt es, die Klagen von Kurvitz und Rostov seien aus Mangel an Beweisen eingestellt worden und man kümmere sich weiter um "die haltlosen Anschuldigungen verärgerter ehemaliger Angestellter", die eine Kampagne gegen das Studio organisieren würden.

Daraufhin folgte bei Eurogamer ein Update mit einer Pressemitteilung von Kurvitz und dem ebenfalls ehemaligen Angestellten Sander Taal. Auch laut Taal ist die Antwort des Studios falsch und irreführend. Außerdem versuche ZA/UM die ehemaligen Angestellten (die immer noch Minderheitsanteile an ZA/UM halten) mit dem Statement, es wären lediglich aufgebrachte ehemalige Angestellte, zu denunzieren. Taal und Kurvitz sehen die Pressemeldung als Teil einer Kampagne gegen sich und würden entsprechende rechtliche Schritte planen. Beide halten sich auch nicht zurück, im drastischen Ton schwere Vorwürfe zu erheben: In der Pressemitteilung würde eingestanden, dass die neuen Eigentümer Kompus und Haavel Mittel von ZA/UM missbraucht hätten, um mehr eigene Anteile an der Firma zu besorgen. Nur weil das "gestohlene Geld" zwischenzeitlich an ZA/UM zurückgezahlt worden sei, mache das nicht das Verbrechen ungeschehen. "Kompus und Haavel haben Kender in dieser Sache zum Schweigen gebracht, aber man wird uns nicht zum Schweigen bringen. Anders als Kender haben wir uns nicht an der Plünderei von ZA/UM beteiligt und Kompus und Haavel haben keine Macht über uns", heißt es abschließend von Kurvitz und Taal.

ZA/UM forderte im aktuell letzten Update der Mitteilung von Eurogamer Kurvitz und Taal dazu auf, ihre Anschuldigungen über veruntreute und gestohlene Gelder mit einer Klage zu untermauern. Ein Pressesprecher des Studios teilte mit, dass die Anschuldigungen von beiden "vor Gericht nicht standhalten" würden und weiterhin "in einer rechtlichen Überprüfung auseinander fallen." Laut dem Pressesprecher haben Kurzvitz und Taal weder Beweise, noch würden sie die Fakten in dem Fall korrekt darstellen. Im Gegensatz dazu, könne das Studio beweisen, dass beide "sich weigerten ihre Arbeit zu erledigen, durch die Erniedrigung von Angestellten einen toxischen Arbeitsplatz geschaffen, sowie geistiges Eigentum des Studios missbraucht hätten."