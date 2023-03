PM: Tchia beginnt heute ihre von Neukaledonien inspirierte Reise (Cosmocover)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

Tchia beginnt heute ihre von Neukaledonien inspirierte Reise

– Das Herzerwärmende Abenteuer ist ab sofort für PlayStation-Konsolen und für PC im Epic Games Store verfügbar –

LONDON – 21. März 2023 – Das Entwicklungsstudio Awaceb und der Publisher Kepler Interactive freuen sich, heute das Erscheinen der zauberhaften Liebeserklärung an Neukaledoenien “ Tchia” bekanntgeben zu können. Das charmante Soul-Jumping-Adventure ist ab sofort zum Preis von 29,99€ für PlayStation 5 , PlayStation 4 , und PC (im Epic Games Store ) verfügbar.

Tchia ist ein sonnengetränkter tropischer Sandkasten, der Spielerinnen und Spieler dazu einlädt in der von Neukaledonien – die Heimat der Awaceb-Gründer – inspirierten Welt zu klettern, zu schwimmen, zu segeln, und durch die Lüfte zu gleiten. Die Geschichte beginnt mit einem Schock – Tchias Vater wurde vom tyrannischen Herrscher Meavora entführt und ihre Heimat wird von seinen Lakaien, den Maano, überrannt. Nun liegt es an Tchia, ihren Vater und ihr Zuhause zu retten.

Seht euch hier das Spiel in Aktion an:

Mit ihren Seelensprung-Fähigkeiten kann Tchia die Kontrolle über Gegenstände und Tiere erlangen, was ihr beim Erkunden und Kämpfen hilft. So fliegt sie als Vogel zu den höchsten Berggipfeln, schwimmt als Delfin durch die azurblaue See und verbrennt als Laterne Meavoras leicht entzündliche Lakaien. Die Umgebung wird so zum wichtigsten Werkzeug des Spiels.

Neben dieser nützlichen Fähigkeit verfügt Tchia auch über weltlichere Hilfsmittel, wie ihre treue Zwille, einen nützlichen Fotoapparat und die frei spielbare Ukulele. Knipst Bilder der Maano aus sicherer Entfernung, schießt euch eine Kokosnuss vom Baum und wenn ihr einen mystischen Boost braucht, könnt ihr jederzeit eine der Seelenmelodien erklingen lassen um mit ein paar Akkorden Tiere zu beschwören, das Wetter zu verändern und vieles Mehr.

Spielerinnen und Spieler haben auch über den Kampf gegen den bösen Herrscher hinaus einiges zu tun. Das malerische Archipel und die Tiefen der See sind wunderschön anzusehen und stecken voller Gegenstände, die gefunden, gesammelt und gegen stylische (und manchmal ulkige) kosmetische Anpassungen für Tchia und ihr Boot eingetauscht werden können. Wer sich tiefer in die Höhlen der Inseln vorwagt, wird zudem magische Geheimnisse entdecken, die sich als ausgesprochen nützlich erweisen können.

Tchia ist auf PlayStation 4, PlayStation 5 und PC (über den Epic Games Store) verfügbar. Für weitere Informationen surft man auf den leichten Wogen des Internet-Ozeans nach https://www.awaceb.com/tchia .

Awaceb findet man auch an den folgenden Orten (folgen nicht vergessen):

Twitter: @awaceb

Facebook: https://www.facebook.com/awaceb

Instagram: https://www.instagram.com/awaceb/

YouTube: @awaceb

TikTok: https://www.tiktok.com/@awaceb

Über Awaceb:

Awaceb ist ein kleines, 2016 gegründetes Studio mit Sitz in Montreal. Das erste Spiel des Studios war Fossil Echo, ein Story-getriebener 2D-Plattformer. Tchia, der neueste Titel von Awaceb, ist ein Liebesbrief an Neukaledonien, die Heimat der beiden Gründungsmitglieder.

Über Kepler Interactive:

Kepler Interactive – unter der Führung der Gründer von Kowloon Nights – ist ein Entwicklungsstudio und Publisher und agiert nach dem Co-Ownership-Modell. Den Studios wird eine strategische Führungsrolle gegeben, während sie ihr Spiel nach eigenem Ermessen entwickeln, ohne in ihrer Kreativität eingeschränkt zu sein. Die Partnerstudios von Kepler sind so vielfältig wie talentiert, darunter A44 Games in Neuseeland, Alpha Channel und Timberline in Nordamerika, Awaceb, Ebb Software und Sloclap in Europa und Shapefarm in Asien. Kepler Interactive selbst hat seinen Sitz in London.