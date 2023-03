Star Wars Jedi - Survivor: Story-Trailer bereitet auf dunkle Zeiten vor

PC Xbox X PS5

Electronic Arts hat einen Story-Trailer für das kommende Star Wars Jedi - Survivor veröffentlicht. In Survivor sollen die Spieler fünf Jahre nach den Ereignissen im Vorgänger Star Wars Jedi - Fallen Order (im Test, Note 8.5) dem Protagonisten Cal Castis und seiner Crew in ihrem verzweifelten Kampf gegen das Imperium beistehen, während das Universum mehr und mehr in Finsternis versinkt. Der neue Trailer zeigt sowohl Cutscenes als auch Gameplayszenen. Jedi Survivor erscheint am 28. April für PC, Xbox Series S|X und Playstation 5.