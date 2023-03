PM: Bald im Xbox Game Pass: MLB The Show 23, Infinite Guitars und mehr (Microsoft Xbox Wire)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Es ist wieder Zeit für Deine Lieblingsnews zum Xbox Game Pass! In der zweiten Märzhälfte hagelt es wieder jede Menge neue Spiele, Updates und Perks im Pass. Freue Dich unter anderem auf bereits angekündigte AAA-Titel wie Ghostwire Tokyo. Verliere keine Zeit und stürze Dich direkt in die neuen Inhalte!

Ni no Kuni II: Revenant Kingdom – The Prince’s Edition (Cloud, Konsole und PC)

Es war einmal eine Welt, die von endlosen Kriegen verwüstet wurde. Doch dann erschien ein prächtiger König, der diese Welt heilen und für immer verändern würde. Du schlüpfst in die Rolle eben dieses jungen Königs Evan und begibst Dich auf die schwierige Mission, ein neues Reich zu erbauen. Ni no Kuni II: Revenant Kingdom – The Prince’s Edition enthält alle verfügbaren DLCs und bietet somit noch mehr Abenteuer in einer fantastischen, von Ghibli-Filmen inspirierten Welt.

28. März – MLB The Show 23 (Cloud und Konsole)

Erfülle Dir in MLB The Show 23 Deinen Traum von einer erfolgreichen Baseball-Karriere! Verändere das Spiel und bring es dank Deiner Lieblingsspieler unter Deine Kontrolle. Stelle die perfekte Mannschaft auf und stelle Dich anderen Spieler*innen via Crossplay oder rivalisierenden Teams, um unvergessliche MLB-Momente zu schaffen und Sportgeschichte zu schreiben. MLB The Show 23 wird pünktlich zum Start Teil des Game Pass – falls Du es gar nicht abwarten kannst, schnapp Dir das Early Access Bundle inklusive toller Boni, das Dich schon am 24. März den Ball abschlagen lässt.

30. März – Infinite Guitars (Cloud, Konsole und PC)

In einer Welt, die durch den verheerenden Krieg gegen die Mechs zerrissen wurde, kämpfen die Überreste der Menschheit ums Überleben. Jetzt sind die metallenen Kriegsmaschinen wiedererwacht und nur Deine E-Gitarre kann sie hacken. Versammel einen Trupp bunter Held*innen, stimme Deine Lieblingsgitarre und mach Dich bereit, zu rocken. Infinite Guitars ist ein genreübergreifendes Rhythm-RPG, das die Liebe zum Anime förmlich atmet.

12. April – Ghostwire: Tokyo

Erkunde die moderne Metropole Tokio, die durch ein übernatürliches Ereignis menschenleer scheint. Nur Geister, Dämonen, Yokai und andere paranormale Wesen streifen durch die Straßen. Als scheinbar einziger Überlebender begibst Du Dich auf die gefährliche Suche nach Deiner Schwester. Ghostwire Tokyo, der Hit von Tango Entertainment, erscheint am 12. April auf Xbox Series X|S sowie PC und wird zudem direkt Teil des Game Pass. Weitere Details findest Du hier.

22. März – Cities: Skylines – Hubs & Transport

Cities: Skylines World Tour – The Last Stops beginnt am 22. März mit neuen Content Creator Packs wie Shopping Malls, Africa in Miniature und Sports Venues sowie Radiosendern: Freue Dich auf 80’s Movies Tunes, Pop Punk Radio & JADIA Radio.

28. März – The Elder Scrolls Online: Scribes of Fate DLC

Als Mitglied des Xbox Game Pass erhältst Du 10 Prozent Rabatt auf den Kauf von Kronen im Xbox Store. Erkunde zwei neue Dungeons für vier Spieler*innen und beginne die neue „Schatten über Morrowind“-Saga in The Elder Scrolls Online: Scribes of Fate. Untersuche eine Telvanni-Anomalie in Bal Sunnar und kämpfe um die Seele eines daedrischen Kultes in Scrivener’s Hall – ab dem 28. März auf Xbox One und Xbox Series X|S!

29. März – Forza Horizon 5: Rallye Abenteuer

Dein Rallye-Abenteuer in Forza Horizon 5 beginnt am 29. März! Steuere eigens gebaute Rallye-Monster und erobere die zerklüftete Sierra Nueva. Oder nimm die aufregendsten Strecken von Horizon in einer Timed Rallye und Multi-Car Races in Angriff. Spüre die wirbelnden Staubwolken auf Deiner Windschutzscheibe und bezwinge die verformbaren Straßen in zehn neuen Fahrzeugen. Mitglieder des Game Pass sparen 10 Prozent auf das Premium Add-Ons Bundle und erhalten am 29. März direkt Zugang.

Du willst noch mehr Xbox Game Pass Ultimate Perks? Dann besuche einfach die Perks-Galerie auf Xbox Series X|S oder Xbox One, in der Xbox App auf Windows PC oder in der Xbox Game Pass Mobile App.

Verfügbar bis 31. März – 3-Monate kostenlose Probezeit von Apple TV+

Ted Lasso ist zurück! Die Emmy-gekrönte Erfolgsserie meldet sich für eine dritte Staffel mit mehr Optimismus, Entschlossenheit … und Keksen zurück! Sichere Dir Deinen Perk für 3 Monate kostenloses Apple TV+ und streame jetzt. Aber beeil Dich: Dieses Angebot gilt nur noch bis zum 31. März.

Wie jeden Monat verlassen bestimmte Titel den Game Pass, um Platz für neue Spiele zu schaffen. Willst Du einen Titel dauerhaft Deinem Katalog hinzufügen, nutze als Mitglied Deine 20 Prozent Preisnachlass auf Spiele und 10 Prozent auf DLCs, die den Xbox Game Pass verlassen. Diese Rabatte gelten nur so lange, wie die Titel im Game Pass verfügbar sind.

