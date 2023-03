PM: Fünf Features von Tchia, die euch zu ultimativen Abenteurern machen (Sony Playstation Blog)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

mein Name ist Phil Crifo, Game Director von Tchia und Mitgründer unseres Studios, Awaceb. Wir sind überglücklich, Tchia endlich weltweit zu veröffentlichen. Es ist die Krönung des unglaublichen, 5 Jahre währenden Abenteuers, als kleines Team ein riesiges Spiel zu erschaffen.

Zur Veröffentlichung möchten wir euch in dieser letzten Vorschau zeigen, was wir getan haben, um die Sandbox-/Open-World-Formel weiterzuentwickeln. Falls ihr noch nicht mit der Welt von Tchia vertraut seid, bringt euch die folgende Übersicht auf den neuesten Stand, bevor ihr euch auf PS4 oder PS5 ins Spiel stürzt.

Als Vorbereitung auf das anstehende Abenteuer möchten wir euch auch ein paar Tipps für den Einstieg ins Spiel geben. Deshalb findet ihr hier eine Übersicht der fünf wichtigsten Objekte und Features, die ihr in den ersten Stunden des Spiels verwenden werdet:

Die Schleuder ist Tchias treuer Begleiter und ein Geschenk ihres Vaters Joxu. Sie ist das erste Werkzeug, das ihr im Spiel erhaltet. Mit ihr könnt ihr Kokosnüsse und Bananen von Bäumen schießen, mit denen ihr eure Energie wiederherstellen könnt. Sie ist außerdem eine nützliche Waffe gegen die Maano– die seltsamen Stoffkreaturen, die Tchias Vater entführt haben. Mit ihr gewinnt ihr etwas Zeit für die Suche nach entflammbaren Objekten, mit denen ihr die Kreaturen ein für alle Mal ausschalten könnt.

Außerdem könnt ihr eure Zielfähigkeiten mit den Herausforderungen am Schießstand testen. Wenn ihr die Höchstpunktzahl erreicht, erhaltet ihr eine goldene Trophäe. Die Trophäen wiederum helfen euch bei anderen Aktivitäten.

Die Schleuder nutzt auch einige der einzigartigen PS5-Features, beispielsweise die adaptiven Trigger, wodurch ihr ihr Gewicht förmlich in den Händen spürt. Und wenn ihr absolute Scharfschützen werden wollt, könnt ihr für eine noch höhere Zielgenauigkeit den Bewegungssensor aktivieren. Probiert ihn einfach mal aus, ihr könnt ihn jederzeit im Optionsmenü ein- und ausschalten.

Die Ukulele gehört zu den außergewöhnlichsten Features von Tchia. Ihr müsst nur über die Saiten streichen, um die magischen Kräfte dieses Instruments nutzen zu können. Sie ist vollständig spielbar, kann individuell angepasst werden und ist ein echter Gamechanger.

Tchia erhält die Ukulele von Tre, dem besten Freund von Joxu, und kann sie auf vielfältige Weise einsetzen. Mithilfe der „Seelen-Melodien“, freischaltbarer magischer Lieder, kann Tchia die Welt um sie herum beeinflussen, indem sie Objekte oder Tiere erschafft, die ihr beim Erkunden oder im Kampf einen Vorteil verschaffen. Die Ukulele steht auch im Mittelpunkt einiger herzerwärmender Schlüsselszenen im Spiel, in denen ihr gemeinsam mit anderen Charakteren traditionelle Musikstücke spielen könnt.

Wenn ihr euch in einem Lager ausruht, könnt ihr eure Ukulele auch nach Lust und Laune verschönern. Dank unzähligen Anpassungsmöglichkeiten ist für jeden Geschmack etwas dabei.

Auch für alle, die etwas mehr musikalische Freiheit lieben, ist gesorgt: Die Ukulele von Tchia ist voll spielbar, ihr könnt mit einer ganzen Tonleiter experimentieren. Ihr könnt Akkorde spielen oder einzelne Saiten anschlagen, Saiten ziehen und euch zupfend oder schrammelnd musikalischen Ruhm erwerben– ihr habt die Wahl und könnt spielen, was ihr wollt! Wir können es kaum erwarten, zu sehen, was ihr mit diesem Feature anstellen werdet.

Schon im Anfangsstadium der Entwicklung von Tchia wollten wir ein Spiel erschaffen, das sich wie eine Spielzeugkiste anfühlt. Bei der Entwicklung des Seelenspringens stand dieser Gedanke im Mittelpunkt. Das Seelenspringen gehört zu Tchias magischen Kräften. Ihr könnt damit die Kontrolle über fast alle Objekte und Tiere übernehmen, die auf der Inselgruppe zu finden sind.

Wir haben das Seelenspringen bereits ausführlich in unserem letzten YouTube-Video besprochen:

Hier möchten wir euch ein paar Tiere vorstellen, die ihr vielleicht noch nicht gesehen habt, die ihr zu eurem Vorteil nutzen könnt.

Möwen

Vögel bieten insgesamt den größten Vorteil im Hinblick auf die Fortbewegung. Deshalb sinkt eure Seelenanzeige sehr schnell, wenn ihr sie kontrolliert! Dank ihrer simplen Steuerung könnt ihr problemlos Abgründe überwinden, um euer Ziel im Nu zu erreichen. Und wer gern etwas unverschämt ist, kann mit „R2“ den ahnungslosen Inselbewohnern eine böse Überraschung zukommen lassen. Kühe können das auch, aber seid vorsichtig, die Kuhfladen sind nämlich durch das Seelenspringen etwas instabil und können… explodieren!

Delfine

Unter all den Meeresbewohnern, die ihr in Tchia kontrollieren könnt, sind Delfine wahrscheinlich die schnellsten… Mit ihnen könnt ihr sprintend durch den Ozean sausen und auch in die Luft springen, um coole Saltos und andere Stunts durchzuführen. Fische sind unter Wasser das beste Fortbewegungsmittel. Außerdem sinkt als Fisch eure Ausdauer nicht, weil ihr nicht den Atem anhalten müsst, was euch genug Zeit verschafft, um euch nach wertvollen Truhen und Perlen umzuschauen.

Hunde (oder Wildschweine!)

Die meisten Landtiere können im Boden buddeln, was auf der Suche nach Schmuckstücken und anderen verborgenen Überraschungen sehr nützlich sein kann. Sie sind außerdem viel schneller als Tchia, falls ihr einmal schnell eine größere Strecke zurücklegen müsst. Katzen können zwar nicht graben, haben aber eine andere besondere Fähigkeit, aber die müsst ihr für euch selbst entdecken! Wir sind unglaublich stolz auf den Soundeffekt, den wir an diese Fähigkeit gekoppelt haben �

Krabben

Krabben sind langsamer als andere Tiere und weniger für längere Strecken geeignet, können aber ordentlich zupacken! Mit ihren kräftigen Scheren könnt ihr Schlösser an Truhen durchtrennen, um leichter an die Schätze in ihrem Inneren zu kommen!

Schmuckstücke und Perlen sind Sammelobjekte, die überall auf der Inselgruppe zu finden sind. Sie spielen eine wichtige Rolle in der neukaledonischen Zeremonie namens „Coutume“, mit der man einer anderen Person Respekt erweist und Anerkennung zollt. Schmuckstücke und Perlen sind fast immer von Bedeutung, wenn ihr Opfergaben erbringen müsst oder zusätzliche kosmetische Gegenstände kaufen wollt.

Ihr werdet viele Schmuckstücke und Perlen auf eurer Reise finden. Um deren Verstecke zu identifizieren, könnt ihr Rufplätze aktivieren, um weitere Aktivitäten und Sammelobjekte in eurer Nähe aufzudecken.

Sobald ihr genügend Schmuckstücke und Perlen gesammelt habt, könnt ihr das nächstgelegene Dorf oder Dock aufsuchen und euch anschauen, welche Kostüme oder Anpassungsmöglichkeiten für euer Boot ihr mit ihnen freischalten könnt.

Auf eurer Reise durch die Inselgruppe werdet ihr viele Bewohner treffen, die euch helfen werden. Dazu gehört auch Louise, ein junges Mädchen aus dem Dorf Weliwele, das euch eine Kamera gibt und euch bittet, damit viele Fotos zu machen.

In Tchia geht es vor allem um die kleinen Freuden des Lebens. Das Kamerasystem bildet dabei keine Ausnahme. Es ist darauf ausgelegt, das extrem erfüllende Gefühl der analogen Fotografie zu vermitteln. Ihr könnt eine Linse und eine Filmrolle auswählen und sogar ein Dreibein mit einem Selbstauslöser aufstellen, um euch in einer coolen Pose zu fotografieren. Sobald die Filmrolle voll ist, müsst ihr natürlich einen Ort finden, an dem ihr die Fotos entwickeln könnt und hoffentlich mit Freude feststellt, was für ausgezeichnete Fotografen ihr seid.

Dies ist die letzte Vorschau vor der Veröffentlichung von Tchia. Wir möchten uns recht herzlich bei allen bedanken, die uns während der Entwicklung des Spiels unterstützt haben. Barrierefreiheit und Zugänglichkeit sind Eckpfeiler von Tchia. Diese Philosophie spiegelt sich in vielerlei Hinsicht im Spiel wider.

Sämtliche Aktivitäten und Herausforderungen sind so konzipiert, dass sie komplett optional sind. Um die Haupthandlung zu erleben, sind keine besonderen Fähigkeiten erforderlich. Wenn ihr doch einmal nicht weiterkommt, habt ihr jederzeit die Möglichkeit, einen Gameplay-Abschnitt zu überspringen, damit ihr im Nu herausfinden könnt, welche Überraschungen euch noch erwarten. Außerdem könnt ihr über die Kapitelauswahl, die euch von Anfang an zur Verfügung steht, eure Reise an jedem beliebigen Punkt der Handlung beginnen.

Tchia ist ein lebendiges und farbenfrohes Spiel, das von der Kultur Neukaledoniens inspiriert wurde. Es ist eine poetische Geschichte des Erwachsenwerdens, enthält aber auch Szenen, die nicht für Kinder geeignet sind. Wenn ihr das Spiel also gemeinsam mit eurem Nachwuchs spielen wollt, empfehlen wir, den „Familienmodus“ einzuschalten, der die etwas heftigeren oder brutaleren Szenen familienfreundlicher gestaltet.

Wir können es kaum erwarten, dass ihr euch in die Welt von Tchia stürzt! Und vergesst nicht: Wenn ihr Tchia und ihr Boot in den Farben der anderen Spiele von Kepler Interactive schmücken wollt, könnt ihr die Oléti Edition (oder das Kepler Customization Pack) kaufen. Diese Bundles enthalten Kostüme und Anpassungsmöglichkeiten für die Ukulele und das Boot, die an die Spiele Sifu, Scorn, Flintlock und Cat Quest angelehnt sind.

Oléti!