Spiele-Check von SupArai

PC Switch XOne Xbox X PS4 PS5

Open-World-RPG für PC, Switch, Playstation 4|5, Xbox One|Series X, Nintendo Switch

Einzelspieler

Einsteiger, Fortgeschritten

Preis: 24,99 Euro

In einem Satz: Entschleunigtes Erkundungsspiel auf hoher See mit leichter Gruselnote.

Inklemmte ich mich für gute zwölf Stunden hinter das Steuerrad eines Fischkutters, angelte obskure Fische und verkaufte meine Fracht bei Händlern, verbesserte mit dem Gewinn Schiff und Ausrüstung. Nebenbei beförderte ich unzählige Schätze und mysteriöse Artefakte mit einem Bagger an die Meeresoberfläche. Und tat manchem schrägen Einwohner einen Gefallen. Ob es sich dabei um einen lohnenden Trip oder müde Beschäftigungstherapie handelte, ergründe ich in diesem Spiele-Check.Der geschichtliche Hintergrund ist schnell erklärt: Ihr nehmt ein Jobangebot in einer abgelegenen Gegend als neuer Fischfänger an. Schnell wird klar, dass auf den Inseln nicht alles mit rechten Dingen zugeht – und warum erklärt euch niemand, wo der bisherige Fischfänger abgeblieben ist? Recht schnell führt euer Weg auf die Insel eines verschrobenen Sammlers, in dessen Auftrag ihr fünf mysteriöse Artefakte mit besonderen Fähigkeiten sucht.Um die Artefakte zu beschaffen, erkundet ihr die nahegelegenen Inselgruppen, von denen es insgesamt vier gibt. Bevor ihr das gesuchte Artefakt vom Meeresgrund bergen könnt, gilt es Voraussetzungen oder Quests der dortigen Bewohner zu erfüllen. Generell ist das penible Erkunden aller Inseln, auch der nicht direkt zu einer Inselgruppe gehörenden, sinnvoll. Denn auch dort findet ihr Wracks, aus denen ihr Schätze und Handwerksmaterialien hebt. Erstere verkauft ihr beim Händler, letztere benötigt ihr für die Verbesserung eures Schiffs. Außerdem stoßt ihr in den abgelegeneren Teilen ebenfalls auf optionale Nebenaufgaben.Eure wichtigste Einnahmequelle ist aber die Fischerei. Auf euren Wegen stoßt ihr auf Fischgründe, an denen ihr die Angel auswerft. Um die Beute an Bord zu holen, gilt es vorab ein kleines Minispiel zu bewältigen. Abschließend verstaut ihr den Fisch-mäßig in eurem Frachtraum und verkauft den Fang hoffentlich, bevor er verdirbt. Da ihr für jede Inselgruppe hochwertigere Angelausrüstung benötigt, ergibt sich eine stetige Spirale aus Ressourcenbeschaffung, Handel und dem Kauf neuer Upgrades.In der verschrobenen Welt von Dredge erlebte ich bislang keine nervenzerfetzenden Actionszenen, allerdings gibt es doch einige Gefahren. Tagsüber sind die Zusammenstöße mit aus dem Meer ragenden Felsen, Landmasse oder Wirbelstürmen das größte Ärgernis. Seid ihr nachts zu lange auf dem Meer unterwegs sucht euch der Wahnsinn heim. Es ereilen euch beispielsweise Halluzinationen in deren Endstadium euch geisterhafte Möwen eure Fracht stehlen oder Riesententakel euer Schiff zerschmettern. In den Quest-Gebieten erwarten euch weitere Schwierigkeiten wie Seeungeheuer oder nächtliche Explosionsquallen. Jeder Kontakt beschädigt dabei eure Ausrüstung oder Fracht und schrottet ihr euer Schiff komplett, wird der letzte Spielstand geladen.Dredge setzt vornehmlich auf eine düstere, melancholische Stimmung. Hierzu tragen vor allem die überzeichneten, teils grotesk wirkenden Figuren bei. Zudem ist die grafische Darstellung der Spielwelt mit seinem "Low-Polygon-Cell-Shading-3D"-Stil eher karg. Der Soundtrack besteht aus ruhigen Instrumentalstücken, die gut zu dem insgesamt gemächlichen Gameplay passen. Aber es gibt auch gelungene optische Eindrücke, die zur Stimmungsaufhellung beitragen: Die aufgehende Sonne über dem Meer oder die thematischen Biome. Schade ist, dass Dredge komplett ohne Sprachausgabe daherkommt und Gespräche ausschließlich in Text-Boxen präsentiert werden.Dredge ist ein gelungenes Erkundungsspiel, in dem ihr dank einer durchdachten Quest-Struktur nach und nach alles Verborgene auf einer skurrilen Inselwelt aufdeckt. Mich interessiert nach wie vor, welchem Geheimnis ich auf der Spur bin. Das Progressionssystem aus Erkunden, Sammeln, Verkaufen und Upgraden ist ebenfalls gut aufgebaut. So wird aus meinem lahmen Bötchen ein schneidiger Kutter und dank der Belohnungen des geheimnisvollen Auftraggebers kommen Gameplay-Erleichterungen hinzu. Auch grafisch und musikalisch gefällt mir Dredge sehr gut. Die Atmosphäre ist melancholisch und gruselig, aber immerhin sorge ich für die Lichtblicke im Leben der Bewohner.Dredge ist allerdings auch ein gleichförmiges Spiel. So ist die Präsentation unaufgeregt und der Titel kann Höhepunkte schlicht nicht in Szene setzen. Und da euch Dredge zeitlich keine Vorgaben macht, plätschert das Geschehen in unverbindlichem Tempo vor sich hin. Eine weitere ambivalente Angelegenheit sind die Minispiele. Die passen meiner Meinung zwar thematisch. Das gefühlt tausendste Bergen von Metallschrott oder Abfischen eines Schwarms per Klickspiel wird dann aber doch zur spaßfreien Routine-Aktion.Die positiven Seiten überwiegen für mich allerdings. Ich empfehle den Titel allen Abenteurern, die Spaß an entschleunigter Exploration mit Story-Fokus und schauriger Atmosphäre haben.