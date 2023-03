The Last of Us: Videoreihe zeigt Unterschiede zwischen Spiel und Film (Teil 2)

PC PS5

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

The Last of Us - Part 1 ab 73,99 € bei Amazon.de kaufen.

Die Streamingserie zu der Videospielverfilmung von The Last of Us kommt bei der Kritik und den Fans sehr gut an. Diese hohen Zustimmungswerte werden auch von der Branchenseite Rotten Tomatoes bestätigt, wo die Zuschauerbewertung bei 89 Prozent liegt und die der Kritiker sogar bei 96 Prozent.

Erst kürzlich haben wir euch den ersten Teil einer zweiteiligen Videoreihe präsentiert. Jetzt hat Sony auch den zweiten und abschließenden Teil ihrer Diskussionsrunde veröffentlicht, in der die Macher der Spiele und die Macher und Hauptdarsteller der Serie zu Wort kommen.

Neben den Unterschieden zwischen Serie und Spiel sprechen die Teilnehmer diesmal auch über einige der wichtigsten Szenen der Serie bis Episode 8 und darüber, wie das Lachen ihnen geholfen hat, einige der Ängste zu überwinden, die sie am Set empfanden. Regisseur Neil Druckmann spricht über seine Erfahrungen bei der Arbeit am Spiel und an der Serie. Folgende Personen, von links nach rechts, haben an dieser Gesprächsrunde teilgenommen:

Bella Ramsey , Ellie

, Ellie Craig Mazin , Ausführender Produzent

, Ausführender Produzent Neil Druckmann , Ausführender Produzent / Co-Präsident von Naughty Dog

, Ausführender Produzent / Co-Präsident von Naughty Dog Asad Qizilbash , Vorsitzender der PlayStation Productions

, Vorsitzender der PlayStation Productions Pedro Pascal, Joel

Abschließend könnt ihr euch das zweite englischsprachige Video der Reihe anschauen, das zusätzlich mit deutschsprachigen Untertiteln ausgestattet ist.