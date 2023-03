PM: Resident Evil 4 – Das sagt die Presse (Capcom)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

Am Freitag, 24. März 2023, erscheint die Neuinterpretation von Resident Evil 4 für PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S und PC – die Presse hat kurz vor der Veröffentlichung bereits ausgiebig probespielen können und bereits Reviews veröffentlicht. Dass Resident Evil 4 auch als Remake gut bei den Medienvertretern ankommt, habt ihr mit Sicherheit schon mitbekommen. – Wir wollen euch an dieser Stelle einen kurzen Überblick über die interessantesten und den meisten Einblick ins Spiel gewährenden Testberichte geben – auch wenn es noch ein bisschen Vorfreude und Geduld braucht, bis auch ihr endlich spielen könnt, stillen folgende Berichte vielleicht zumindest einen Teil eures Wissensdurstes. Lest gern mal rein:

„Ein besonderes Glanzlicht unter Capcoms Remake-Hochkarätern“ – Test bei Golem.de – clickt hier

„Immer noch der Rock’n’Roll des Horror-Survivals“ – Eurogamer.de – clickt hier

„Wir sind zum zweiten Mal frisch verliebt“ – Test der GamePro – 93/100 – clickt hier

„Ein zeitloses Meisterwerk“ – Test der Gameswelt – clickt hier

„Ein Meisterwerk findet jetzt Vollendung“ – Test der GameStar – 91/100 – clickt hier

„Ein zeitloses Action-Fest“ – Test der PC Games – 9/10 – clickt hier

In der internationalen Presse, insbesondere außerhalb der Games-Medien, lest ihr zudem einige Gedanken zur popkulturellen Relevanz von Resident Evil 4 – wie hier bei der Washington Post oder der Financial Times:

Washington Post zu Resident Evil 4 – 4/4 Sterne – clickt hier

Financial Times – 5/5 Sterne – clickt hier

„Ein weiteres herausragendes Remake“- Daily Mirror – 5/5 Sterne – clickt hier

„Alles Beste der Serie vereint“ – The Guardian – 5/5 Sterne – clickt hier