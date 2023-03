PM: Das Sonic Frontiers-Update bringt neue Herausforderungsmodi, Fotomodus und eine Jukebox (Sony Playstation Blog)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Macht euch bereit, Sonic-Fans! Es wird Zeit, die Spannung von Sonic Frontiers weiter anzuheizen – mit neuen Updates, die euch begeistern werden. Am Donnerstag, dem 23. März um 01:00 Uhr, erscheint die erste von drei Inhaltsaktualisierungen für Sonic Frontiers dieses Jahr – das „Sights, Sounds & Speed“-Update – für PlayStation 4- und PlayStation 5-Konsolen.

Fans können neue Features ausprobieren, wie etwa den Fotomodus, um Erinnerungen an ihre Abenteuer festzuhalten, die neuen Herausforderungsmodi, um sich mit mächtigen Gegnern zu messen, und die Jukebox, um sich auf den StarfallIslands von ihren Lieblingshits aus SonicFrontiers beschallen zu lassen.

Um Erinnerungen an eure Reise festzuhalten, öffnet das Pausenmenü, um den Fotomodus aufzurufen und das Spiel kurz zu unterbrechen. Es erscheint eine frei bewegliche Kamera, die ihr ganz nach Wunsch für euren Schnappschuss positionieren könnt. Dieser Modus ist in bestimmten Phasen des Spiels möglicherweise nicht verfügbar.

Ob ihr nun Gegner bekämpft, über Schienen schlittert oder atemberaubende Lufttricks ausführt, ihr könnt Sonic in Aktion und in verschiedenen Landschaften ablichten und die perfekte Szene für euer Foto gestalten. Euch stehen auch sieben visuelle Filter zur Verfügung, um euren Fotos das gewisse Extra zu verleihen.

Falls ihr Hilfe benötigt, könnt ihr ein Raster aktivieren, um das perfekte Bild zu machen, oder die Kamera mit dem rechten Stick zurücksetzen, um Blickwinkel und Stimmung der Aufnahme zu verändern.

Nach Abschluss der Haupt-Storykampagne werden augenblicklich Herausforderungsmodi über den Titelbildschirm spielbar.

Die neue Cyberspace-Herausforderung ist ein Zeitangriffsmodus, bei dem ihr sieben Stufen jeder Insel (Kronos, Ares, Chaos) im Wettlauf gegen die Zeit abschließen müsst.

Außerdem bietet SonicFrontiers jetzt BattleRush (Kampfrausch), einen Zeitkampf-Modus, bei dem ihr auf einen Schlag und im Eiltempo mehrere Wellen aus Gegnern, Wächtern und Titanen besiegen müsst. Wer es in der schnellsten Zeit schafft, darf sich auf eine besondere Überraschung freuen.

Mehr dazu, wie ihr die Gameplay-Strategien meistert und die StarfallIslands erkundet, findet ihr in der „SonicFrontiers: Speed Strats“-Serie im offiziellen YouTube-Kanal von Sonic the Hedgehog. So mausert ihr euch im Nu zur eindrucksvollsten Streitkraft an der Grenze.

Spielt eure Lieblings-Sonic-Melodien auf den StarfallIslands mit der neuen Jukebox-Funktion. Sie enthält Musik aus SonicFrontiers sowie aus früheren Sonic-Spielen, falls ihr bei euren Erkundungen Lust auf ein bisschen Nostalgie habt! Hier einige der Titel:

— SEGA SOUND TEAM, Tomoya Ohtani, Merry Kirk-Holmes – I’m Here (Sonic Frontiers)

— Crush 40 – Live & Learn (Sonic Adventure 2)

— Crush 40 – Open Your Heart (Sonic Adventure)

— SEGA SOUND TEAM, Tomoya Ohtani – Reach For The Stars (Sonic Colors Ultimate) und noch viele mehr.

Euch stehen 53 Songs zur Auswahl – von denen 13 sofort freigeschaltet und abspielbar werden, sobald ihr das Spiel aktualisiert. Die restlichen 40 Songs schaltet ihr frei, indem ihr auf jeder Insel Sound Memories (Sound-Erinnerungen) sammelt, also haltet Ausschau nach orangefarbenen Noten.

Wenn ihr die Musik auf der Insel ändern möchtet, drückt die Rechts-Taste oder haltet sie gedrückt, um die Songliste aufzurufen. Die Jukebox lässt sich über das Menü „Optionen“ auch ausschalten.

Beachtet bitte, dass die Jukebox-Funktion während bestimmter Phasen des Spiels möglicherweise nicht verfügbar ist.

Zwei weitere Aktualisierungen für Sonics actiongeladenes Abenteuer mit offenen Zonen folgen später in diesem Jahr und bringen neue Features, Herausforderungen, spielbare Charaktere und vieles mehr mit sich. Genaueres zum Veröffentlichungstermin und zu den jeweiligen Inhalten wird zu einem späteren Zeitpunkt bekannt gegeben.

Ebenso wie Sonic über die StarfallIslands rast, prescht auch PlayStation5 volle Kraft voraus in die Zukunft des Gamings: mit ihrer Ultra-Highspeed-SSD, die Spielbarrieren aus dem Weg räumt und übergangslose, dynamische Erlebnisse ermöglicht.

Hiroki Tokunaga, leitender Programmierer im Sonic-Team, hat ein bisschen über die Entwicklung von SonicFrontiers für PlayStation5 erzählt und darüber, wie sich das Team die Hardware der Konsole zunutze gemacht hat, um die Freiheit der riesigen offenen Zonen zu gestalten und Sonic dadurch noch mehr Raum zu geben, um mit einem so rasanten Tempo durch die Gegend zu rasen, wie es nur der blaue Igel draufhat.

Das Sonic-Team hat ein brandneues Texturen-Streaming-System in den offenen Zonen-Bereichen implementiert, sodass die Spieler mit unfassbar hoher Geschwindigkeit durch die riesigen, vielfältigen Umgebungen rasen können. Die SSD der PS5-Konsole konnte Highspeed-Streaming unterstützen, darum war es uns möglich, das Texturen-Streaming-System optimal auszunutzen und mit Sonics Tempo mitzuhalten.

Ebenso wichtig war dem Team, die Wartezeiten während der Szenenübergänge zwischen den offenen Zonen-Bereichen, dem Cyberspace und anderen Orten zu verkürzen, damit die Fans mehr Zeit damit verbringen können, das Spiel zu erkunden und darin einzutauchen. Während dieser Übergänge laufen jede Menge Verarbeitungsprozesse ab, weshalb wir komprimierte Dateien eingesetzt, die Ressourcen organisiert und alles koordiniert haben, um den Datei-Input und -Output zu maximieren. Die schnelle SSD der PS5-Konsole hat es uns ermöglicht, die Wartezeiten drastisch zu verkürzen und dadurch nahtlose Übergange zwischen den Szenen im Spiel zu erreichen.

Sonic Frontiers ist ab sofort für PlayStation 5- und PlayStation 4-Konsolen erhältlich. Mehr dazu findet ihr im PlayStation Store oder auf der offiziellen Website von Sonic Frontiers . Ab dem 22. März können PlayStation Plus Premium-Abonnenten kostenlos das Zeitrennen von Sonic Frontiers spielen.