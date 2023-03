Life by You: Neue Details zum Lebenssimulator

PC

Anfang März wurde im Rahmen der Paradox-Announcement-Show der Lebenssimulator Life by You von Paradox Tectonic angekündigt. An dessen Spitze steht als General Manager The Sims und Second Life-Veteran Rod Humble. Jetzt hat Paradox Interactive weitere Details zum Spiel enthüllt. Den Ankündigungstrailer könnt ihr euch direkt unter dieser News anschauen.

In der offenen Spielwelt von Life by You soll alles anpassbar sein. Ihr gründet Haushalte, baut Häuser und erzählt die Geschichten der dort lebenden Menschen. Die Konversationen sollen in echter Sprache erfolgen. Ihr könnt außerdem von der Third-Person-Perspektive zum Gameplay mit direkter Steuerung zu wechseln. Eine große Auswahl an Creator-Tools und Editoren soll es ermöglichen, das Spiel nach euren Vorstellungen anzupassen.

Rod Humble äußerte sich zum angekündigten Early Access wie folgt:

Life by You entwickelt das Lebenssimulationsgenre mit modernem Design, echter Sprachkonversation und beispielloser Ausdrucksmöglichkeiten weiter. Die umfangreichen Werkzeuge für die Anpassung im Spiel ermöglichen ein unvergleichliches Maß an Storytelling, und ich kann es kaum erwarten zu sehen, welche Kreationen den Spielern einfallen, wenn sie diesen Sommer in den Early Access eintauchen.

Frederik Wester, CEO von Paradox Interactive, äußerte sich zur Erschließung eines neuen Genres wie folgt:

Die Vision von Paradox Tectonic für dieses Spiel passt natürlich zu unserer umfassenderen Philosophie "Wir erschaffen die Spiele, ihr erschafft die Geschichten" und wir sind gespannt, welche Arten von Geschichten Spieler in dieser neuen Sandbox erschaffen. Wir haben unsere Community in den Weltraum, in die Vergangenheit und um die ganze Welt geschickt. Life by You bringt uns unserem eigenen Leben näher oder ermöglicht es uns, verschiedene ausgedachte Realitäten zu erkunden. Wir sind begeistert, in das Life-Sim-Genre einzusteigen.

Die beworbenen Key-Features sind:

Spielen in einer Open World: Keine Ladebildschirme. Figuren unterhalten sich in einer echten Sprache. Sie fahren Auto oder mit dem Rad ins Grüne. Sie erledigen Quests, um neue Erfahrungen freizuschalten.

Die Kreativität erweitern: Ihr erstellt eure eigenen In-Game-Inhalte durch Mods. Dazu gibt es eine Vielzahl von umfangreichen Creator-Tools und ihr könnt das Gameplay jederzeit verändern.

Geschichten durch Gespräche erzählen: Jedes Gespräch in echter Sprache basiert auf der einzigartigen Situation des eigenen Menschen. So könnt ihr die eigenen Unterhaltungen im Spiel selbst gestaltet.

Die eigene Welt gestalten: Ihr baut die Traumhäuser oder Geschäfte eurer Menschen von Grund auf neu und richtet sie komplett ein. Ihr könnt ganze Städte zerstören oder neu anordnen.

Life by You wird am 12. September 2023 im Early Access verfügbar sein. Ihr könnt das Spiel ab sofort im Epic Games Store für eine unverbindliche Preisempfehlung von 39,99 Euro vorbestellen oder bei Steam der Wishlist hinzufügen.