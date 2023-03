Spiele-Check von Vampiro

PC Switch XOne PS4

Mein bis heute liebstes JRPG ist. Zu neueren JRPG fehlte mir oft der Zugang oder gewisse Elemente nervten mich zu sehr. Mit dem ursprünglich für Gamecube erschienenen und hochgelobtenhatte ich noch keine Berührungspunkte. Umso neugieriger legte ich mitauf der Xbox Series S los. Ob mich die Neuauflage des Klassikers abholen konnte?Ihr spielt den sympathischen, schwerterschwingenden Teenager Lloyd, der in einem kleinen Dorf zur Schule geht. Die Welt hat jedoch ein Problem: Seit der Manabaum zerstört wurde, muss sie immer wieder erneuert werden. Dazu muss die Auserwählte Siegel an Schreinen brechen und eine Göttin erwecken. Verursacht wird der Zerfall der Welt vor allem durch industrialisierte Halbelfen, die Desians. Und die haben es wegen eines besonderen Gegenstands auch auf Lloyd abgesehen. Schlecht ist außerdem: Die letzte Auserwählte ist gescheitert. Gut hingegen: Mit eurer Klassenkameradin Colette steht die Nächste bereit.Es entwickelt sich ein spannender Roadtrip mit tollem Pacing und einer wachsenden Party voller ungewöhnlicher Helden, die ihr über Titel spezialisiert. Spielmechanisch erwarten euch dynamische Kämpfe, Erkundung sowie Rätsel.Insgesamt trifft das Spiel einen ernsten Ton! Klar, manches ist etwas spleenig. So ist Colette die Tochter eines Engels und eine in Hasenkostümen gekleidete Organisation darf nicht fehlen. Aber ihr werdet bereits früh mit Themen wie Sklaverei, Mord an Zivilisten, elterlicher Züchtigung, dem Verlust von Eltern oder der Bedeutung von Familie ohne Blutsverwandtschaft konfrontiert. Immer wieder gibt es Weisheiten, die euch so auch in der Serieaus den 80ern mit auf den Weg gegeben werden könnten. Lasst euch also von der Knuddeloptik nicht auf die falsche Fährte locken.Viele japanische Spiele, vonbis, teilen ein oder gar mehrere Elemente, die mich furchtbar nerven. Nicht so Tales of Symphonia, das eher auf den wunderbaren Pfaden eineswandelt und nur ein bisschen nervt.Sei es aus Budgetgründen, sei es aufgrund einer merkwürdigen Designentscheidung: Viele JRPGs sind nicht vollvertont. Statt mich dann einfach Text lesen zu lassen, wird er dann obendrein oft durch grenzdebiles Gegrunze oder die immer gleichen Satzfragmente akustisch untermalt. Die gute englische Vertonung (optional spielt ihr auf japanisch) deckt zwar nicht alles ab, ich darf aber ungestört lesen. Danke!Werden die Kämpfe im Genre oft, wie schon vor Jahrzehnten in, rundenweise ausgetragen und Weiterentwicklungen durch Spiele wiemit der Positionierung als zusätzliches taktisch forderndes Element finden sich dagegen dort selten.Tales of Symphonia dagegen wechselt für Kämpfe in ein abgegrenztes 2,5D-Areal, in dem ihr direkter Action-Manier austeilt. Schadensarten spielen eine Rolle, außerdem habt ihr Blocken, Ausweichen und Spezialattacken in der Hand. Euren bis zu drei Mitstreitern gebt ihr wie inVerhaltensanweisungen. Oder eure Freunde greifen zum Gamepad! Kämpfe gegen Billigmonster dauern Sekunden, gerade Bosskämpfe dauern deutlich länger. Ihr solltet aber nie unvorsichtig werden.Zufallskämpfe aus dem Nichts sucht ihr in Tales of Symphonia vergebens. Ihr seht die Mobs auf der Karte und könnt ihnen meistens ausweichen. Nur um storyrelevante Kämpfe kommt ihr nicht herum. Und da kleine Mobs schnell erledigt sind, bin ich immer mal wieder gerne in die Kämpfe gegangen.Einen Wermutstropfen gibt es dann doch. Ich konzentrierte mich auf die Story. Am Feuerschrein angekommen erlag mein Trupp, obwohl ich bislang gut durchkam, einer wildgewordenen Schatztruhe. Ein ganzes Stück zurückgesetzt (ja, Sterben tut weh und kostet Zeit) widmete ich mich dann lieber den Schreinbossen. Und scheiterte. Und scheiterte. Ein Teil ließ sich legen, den Sieg konnte ich aber nicht erringen. Klar, Verhaltensweisen meiner Begleiter und Itemeinsatz kann ich sicher optimieren, aber ein wenig Grind ist leider auch nötig.Technisch hinterlässt Tales of Symphonia Remastered einen soliden Eindruck. Die Figuren sind bunt und wirken etwas hervorgehoben. Die Texturqualität schwankt zwischen gut und matschig. Gelegentlich gibt es kleinere Ruckler, die den Spielablauf nicht stören.In den Optionen gibt es zwar einen Menüpunkt "Speichern", gespeichert wird aber nur an Speicherpunkten. Für Musik und die verschiedenen Soundeffekte gibt es Schieberegler, aber ein Master-Regler fehlt. Insgesamt reißt das Remaster keine Bäume aus. Aber: Ich konnte so Tales of Symphonia in einer sehr gut spielbaren Version auf der Xbox erleben!Tales of Symphonia hat mich positiv überrascht. Der praktische Wegfall typischer JRPG-Nervfaktoren, die sympathischen (Anti-)Helden und die abwechslungsreichen und gut umgesetzten Kernelemente Erkundung, Rätsel und Action-Kämpfe mit taktischen Elementen holen mich ab. Besonders hervorheben möchte ich das hervorragende Pacing der Story, die noch dazu immer wieder in Zwischensequenzen cineastisch vorangetrieben wird.Wenn ihr Tales of Symphonia bislang verpasst habt, ist die Xbox-Version eine gute Wahl, um diese Lücke zu schließen. Ich werde den Roadtrip auf jeden Fall fortsetzen!