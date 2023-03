PM: Mighty Quest: Rogue Palace erscheint am 18. April (Ubisoft News)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

Düsseldorf, 20. März 2023 – Ubisoft® gab heute bekannt, dass Mighty Quest: Rogue Palace ab dem 18. April exklusiv für Netflix-Mitglieder erhältlich ist. In diesem Roguelite-Action-Handyspiel ist der König in einen endlosen Schlummer gefallen und das Königreich steht kurz davor, in Vergessenheit zu geraten. Um das Königreich zu retten, muss in den Geistpalast des Königs eingedrungen und durch seinen verdrehten Alptraum voller Kobolde, Todesfeen und Endgegner gekämpft werden.

​

​Der Trailer zu Mighty Quest: Rogue Palace kann unter folgendem Link gefunden werden:

https://youtu.be/eC8jdYdAN44

Alternativ liegt das Video hier als Direktdownload bereit.

​

​Es gibt 20 spielbare Held:innen aus dem Mighty-Quest-Universum, darunter den mächtigen Lord Logan und den berüchtigten Pestarzt Coma, sowie Beute, mit der die Kampffertigkeiten verbessert werden können. Der Geistpalast des Königs hat die Form eines riesigen Labyrinths mit 15 verschiedenen Zonen, die von einem lilafarbenen Schleim, der sogenannten Leere, befallen sind. Auf dem Weg durch das Labyrinth gilt es die Leere zu beseitigen, aber Vorsicht - jede Zone enthält einzigartige Feinde und tödliche Bosse.

​

​Im Hub können die Spieler:innen sich auf den nächsten Einsatz vorbereiten, indem sie einen Heldencharakter auswählen und ihn mit einem Build ausstatten. Der gewählte Held oder Heldin bestimmt auch, wo im Labyrinth begonnen wird. Außerdem können neue Perks und Upgrades freigeschaltet werden, die im Kampf gegen die Leere von Vorteil sein werden.

​

​Mighty Quest: Rogue Palace, kann ab dem 18. April für iOS- und Android-Geräte exklusiv für Netflix-Mitglieder in der Netflix Mobile App gespielt werden.

Weitere Netflix-Handyspiele: Valiant Hearts: Coming Home.

​

​