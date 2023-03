PM: Game Together 2023: Jetzt Abschlussprojekte einreichen! (Ubisoft News)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Düsseldorf — 20. März 2023 – Ubisoft kündigte heute die Einreichphase für das Game Together 2023 an, eine Initiative im Rahmen von Ubisoft Education. Studierende in den letzten zwei Jahren eines Bachelor-, Master- oder Ph.D.-Studiengangs an einer Games-Fakultät von Universitäten und Hochschulen in Deutschland, Österreich oder der Schweiz sind dazu aufgerufen ihre Abschlussprojekte bis einschließlich 2. April 2023 für den Wettbewerb unter folgendem Link einzureichen:

Unter allen Einreichungen werden 3 nominierte Projekte von einer Jury, bestehend aus Entwickler:innen der drei Ubisoft Studios in Berlin, Düsseldorf und Mainz ausgewählt. Die nominierten Teams werden im Rahmen eines Livestreams am 29. Juni 2023 auf dem offiziellen Ubisoft Blue Byte Twitch Kanal https://www.twitch.tv/ubisoftbluebyte ihre Projekte präsentieren. Im Anschluss erfolgt die Bekanntgabe der Plätze 1 bis 3, die sich auf eine Reihe von fördernden Maßnahmen und Preisen freuen können, u.a.:

Wie ein Workshop für die nominierten Teams aussehen kann, zeigt folgendes Video: https://youtu.be/GDPA7gnLx50

Ubisoft setzt sich bereits seit mehreren Jahren für die Förderung von jungen Talenten in der Videospielbranche ein und bietet hier eine Reihe von Initiativen. Ubisoft Education richtet sich an Personen, die noch in der Ausbildung, Schule oder im Studium stecken und veranstaltet neben dem Game Together auch regelmäßige Aktionen für eine jüngere Zielgruppe wie zum Beispiel den Girls‘ Day. Ubisoft Entrepreneurs richtet sich hingegen an Start-ups und Indies und organisiert zum Beispiel den jährlichen Newcomer Award im Rahmen des Deutschen Entwicklerpreises.

Mehr zu Ubisoft Education gibt es hier und mehr zu Ubisoft Entrepreneurs hier.