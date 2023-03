PM: Ellie und Joel – Building The Last of Us Episode 1 (Sony Playstation Blog)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Im Mittelpunkt von Ellies und Joels Reise durch Amerika in The Last of Us steht die Entwicklung ihrer Beziehung: Das anfängliche Misstrauen zwischen Fremden, deren Wege sich auf unerwartete Weise kreuzen, entwickelt sich zu einer Vater-Tochter-Beziehung. Spieler können selbst miterleben, wie sich diese Beziehung im Laufe von The Last of Us Part I wandelt. Die Zuschauer der Serie konnten zudem eine neue Interpretation des Duos in The Last of Us auf HBO sehen. Aber egal, um welches Medium es sich handelt: Das erste Kapitel in der Geschichte von The Last of Us bildet das zentrale Fundament für diese Beziehung.

Nun, da die erste Staffel der HBO-Serie zu Ende ging, The Last of Us Part I für die PlayStation 5-Konsole erhältlich ist und für PC über Steam und den Epic Games Store vorab gekauft werden kann (erhältlich ab dem 28. März 2023), werfen wir in Building The Last of Us einen Blick hinter die Kulissen und schauen uns an, wie sich die Beziehung zwischen Joel und Ellie im Laufe des Spiels und der Serie vertieft.

Schaut euch unten das Video an und erfahrt mehr von Neil Druckmann sowie Ashley Johnson und Troy Baker, den ursprünglichen Darstellern von Ellie und Joel, und Bella Ramsey und Pedro Pascal, die das Duo in der HBO-Serie verkörpern, und lest den Artikel für weitere Einblicke von den kreativen Köpfen. Und vergesst nicht, euch die komplette Videoreihe „Building The Last of Us“ anzusehen, wo es um Themen geht wie den unvergesslichen Auftakt von The Last of Us, wie die Clicker in TLOU uns immer noch das Fürchten lehren und wie die grausame Welt von The Last of Us zum Leben erweckt wird.

Zu Beginn der Geschichte von The Last of Us Part I und der TV-Adaption wird Joel damit beauftragt, Ellie aus der Bostoner Quarantänezone zu schmuggeln und sie in Sicherheit zu bringen. Aber keiner der beiden kann sich mit dieser Situation anfreunden.

„Diese beiden Charaktere prallen aufeinander und sind gezwungen sich miteinander zu arrangieren, obwohl es keiner von beiden will“, erklärt Neil Druckmann, Co-President von Naughty Dog und Executive Producer der HBO-Serie The Last of Us. „Das wird in der Serie noch deutlicher als im Spiel, denn bei der Entwicklung des Spiels wurde uns dies erst im Laufe der Zeit klar.“

Die beiden Charaktere betrachten die Welt mit unterschiedlichen Augen, haben unterschiedliche Erfahrungen in dieser postpandemischen Umgebung gemacht und befinden sich an unterschiedlichen Punkten in ihrem Leben. Sie sind also nicht besonders froh darüber, zusammenarbeiten zu müssen. Aber die Beziehungsdynamik zwischen diesen Charakteren lässt sich schon sehr früh erkennen.

„Joels Beziehungen zu Beginn der Geschichte stehen in direktem Zusammenhang mit seinen Beweggründen und seinem inneren Antrieb. Die Beziehung zu seinem Bruder und der Verlust seiner Tochter… Es gibt nur noch wenige Dinge in seinem Leben, die ihn daran erinnern, dass er ein Mensch ist und dass in seiner Brust ein Herz schlägt. Dadurch ist er zu einigen ziemlich düsteren Dingen fähig“, sagt Pedro Pascal, der Joel in der HBO-Serie spielt. „Und dann trifft er auf Ellie, die ihm ähnlicher ist als sonst irgendjemand. Sie hilft ihm dabei, seine Identität und seine Bestimmung wiederzufinden.“

„Ellie ist mit unzähligen anderen Kindern in einer FEDRA-Bildungseinrichtung in der Bostoner Quarantänezone aufgewachsen und ist somit nur eine von vielen. Sie hat keine Vorstellung von der Zukunft oder davon, was sie mit ihrem Leben anfangen soll“, erzählt Bella Ramsey, die Darstellerin von Ellie in der HBO-Serie. „Aber als sie herausfindet, dass sie immun ist, hat sie plötzlich das Gefühl, einen Platz auf dieser Welt zu haben. Sie glaubt, dass sie eine Bestimmung hat.“

Und auch, wenn es nie explizit gesagt wird, bauen beide aufgrund einer gemeinsamen Angst eine Bindung zueinander auf: Beide fürchten sich davor, allein in dieser grausamen Welt zu sein.

„Als wir Ellie zum ersten Mal begegnen, weiß Joel noch nichts über sie. Und man merkt auf den ersten Blick, dass sie wie eine Zicke wirkt. Aber das ist nur Fassade In Wahrheit hat sie große Angst davor, allein zu sein“, erklärt Ramsey. „Ellie fühlt sich genau wie Joel. Auch sie scheut sich davor, jemandem ihr Vertrauen zu schenken und von dessen ständiger Präsenz abhängig zu sein, weil sie sich davor fürchtet, all das eines Tages wieder zu verlieren und allein zu sein.“

Zunächst begibt sich das Duo nur widerwillig auf ein gemeinsames Abenteuer, aber ihre Erlebnisse schweißen sie schließlich so sehr zusammen, als wären sie Vater und Tochter.

„Joel und Ellie sind das Sinnbild für die Verbindung geworden, die ein Elternteil zu seinem Kind fühlt – also dieser Beschützerinstinkt, dem unter Umständen alle anderen Motivationen und Ziele weichen“, sagt Druckmann.

Wie man dieser Beziehung Gestalt verleiht, wissen zwei andere Schauspieler nur zu gut– Ashley Johnson und Troy Baker haben Ellie und Joel in den The Last of Us-Spielen Leben eingehaucht. Sie befinden sich in der einzigartigen Position, mitansehen zu können, wie die Rollen, die sie vor über einem Jahrzehnt das erste Mal verkörperten, neu zum Leben erweckt werden.

„Es ist fast so, als ob wir auf den Moment gewartet hätten, in dem Bella den Charakter auf den Bildschirm bringt. Es ist so, als wäre die Ellie aus den Videospielen plötzlich eine reale Person“, erklärt Johnson.

„Ich habe an die Serie nur eine einzige Erwartung gestellt: Sie sollte mich etwas Neues über Joel lehren“, so Baker. „Was ist mir damals entgangen? Ich war mir sicher, dass diesem Charakter nach meinem Beitrag nichts mehr hinzuzufügen wäre… Aber Pedro hat gleich in Folge 1 das Gegenteil bewiesen, und er zieht das bis zur letzten Folge durch.“

Als Spiel lässt The Last of Us einen die Erfahrungen dieser zentralen Beziehung direkt miterleben. Die Spieler werden somit direkt in jedes dramatische Ereignis involviert. Sie teilen jede kurzfristige Erleichterung, die das Duo fühlt, wenn es sich in Sicherheit glaubt, und sie können entscheiden, ob sie sich alle von Ellies Witzen anhören wollen. Ellie und Joel begegnen auf ihrer Reise noch anderen Überlebenden und es wurde die bewusste Entscheidung getroffen, diesbezüglich nie von ihrer Geschichte abzuweichen.

„Als wir das Spiel ursprünglich entwickelten, haben wir uns darauf geeinigt, dass alles entweder aus Joels oder Ellies Perspektive erlebt wird. Wir wollten, dass die Spieler so viel Zeit wie möglich mit ihnen verbringen und ihnen auf Schritt und Tritt folgen, damit sie sich mit ihnen identifizieren können.“

Die Serie bietet als nicht interaktive Ausführung der Geschichte einen tieferen Einblick in einige Charaktere, denen Joel und Ellie auf ihrer Reise begegnen, und zwar auf eine Weise, die betont, wie wichtig Beziehungen zu anderen Menschen im Kampf uns Überleben sein können.

„In der Serie hätte es nicht funktioniert, nur Joels und Ellies Perspektive darzustellen. Stattdessen bot sich uns die Gelegenheit, den Fokus von den Hauptcharakteren mehr auf diese Nebencharaktere zu verschieben… und ich habe inzwischen schon von mehreren Leuten gehört, die die ganze Serie gesehen haben und dann wieder das Spiel gespielt haben, dass dem Spiel durch die Serie mehr Tiefe verliehen wurde.“

Aber welche Form die Geschichte von The Last of Us auch immer annimmt: Schlussendlich steht die sich entwickelnde Beziehung – und was sie repräsentiert – stets im Mittelpunkt.

„Ich denke, dass sich beide Versionen der Geschichte letztendlich auf ähnliche Weise mit Liebe auseinandersetzen“, sagt Druckmann und äußert damit eine Empfindung, die von Johnson und Baker geteilt wird– nämlich, dass sowohl das Ansehen als auch das Spielen der Geschichte zu einem tieferen Verständnis für die Charaktere und den behandelten Themen führt.

„Da haben Craig Mazin und Neil Druckmann die Köpfe zusammengesteckt und sich gefragt: ‚Wie können wir die Integrität der Geschichte wahren und sie auf der Leinwand zum Leben erwecken?’… Und das Resultat ist dem Spiel mehr als gerecht geworden“, sagt Johnson. „Es ist gewissermaßen wie bei einem Reisegefährten: Abhängig davon, ob man die Reise mit der Show antritt und oder mit dem Spiel, gelangt man zu unterschiedlichen Erlebnissen.“

„Sie erhielten die Gelegenheit, die gleichen Momente und emotionalen Schlüsselereignisse noch mal auf andere Weise zu erforschen“, erklärt Baker. „Es geht nicht um entweder/oder. Es geht um ja/und. Es geht darum, beides zu machen. Spielt das Spiel und schaut dann die Serie oder schaut die Serie und spielt dann das Spiel.“

„Es sind solch einzigartige Erfahrungen, aber die Leute, die beides erleben, werden die tiefgründigste Version dieser Geschichte zu Gesicht bekommen… Beide Varianten können koexistieren und einander ergänzen und bereichern“, so Druckmann.

Egal ob ihr die Geschichte gesehen und gespielt habt, nur eine Version erlebt habt oder noch einmal in die Welt von The Last of Us eintauchen wollt– die erste Staffel der Serie kann nun bei HBO Max gestreamt werden. Und The Last of Us Part I ist für PS5 erhältlich und bei Steam und im Epic Games Store im Vorverkauf (erhältlich ab dem 28. März 2023). Wir haben erst kürzlich einen Blick auf die PC-Spezifikationen und -Funktionen von The Last of Us Part I geworfen. Schaut euch das gerne an, wenn ihr mehr erfahren wollt.