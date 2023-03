GG-Userinhalte: Rückblick auf KW 11/2023 und Ausblick auf KW 12/2023

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Hiermit möchten wir euch einen Überblick über die Inhalte von GamersGlobal-Usern geben, die im Laufe der aktuellen Woche erschienen sind. Außerdem werfen wir einen Blick in die Zukunft und deuten an, welche User-Inhalte euch in der nächsten Woche erwarten könnten.

KW 11: Rückblick von Montag, 13. März, bis Sonntag, 19. März 2023

Spiele-Checks

Drop - System Breach (zum Spiele-Check)

Immerhin einer der vielen geplanten Checks von Vampiro ist in dieser Woche erschienen. Sein Fazit zu Drop - System Breach: "Hacker-Puzzlespiel mit klasse Flow und guter Progression."



Jürgen hat für euch zum Hochdruckreiniger gegriffen, konnte die Faszination des brutalen Säuberns aber nur schwer nachfühlen. Sein Erlebnis fasste er mit folgendem Satz zusammen: "Wasch mich, ich bin der Frühling!"

Die Übersicht über alle bisher erschienenen Spiel-Checks findet ihr hier.

Und jetzt neu: Such- und Filtermöglichkeiten zu Spiele-Checks auf spielechecks.de

User-Artikel

Steel Division 2: Siege of Dunkirk (zum User-Artikel)

Strategie-Experte Vampiro hat sich für euch in die Schlacht begeben und die mittlerweile sechste Nemesis-Erweiterung des Echtzeit-Taktik-Spiels Steel Division 2 genau unter die Lupe genommen.



In seinem Artikel zu The Ball attestiert CharlieDerRunkel : "Es ist Kunst." Begleitet ihn auf seiner Reise zum "Gipfel der Angst", um herauszufinden, wie er zu diesem Schluss kommt und erfahrt, was es noch zu The Ball zu wissen gibt.



In dieser Woche widmete sich Jürgen wieder einmal Werken aus dem Hause Sierra. Dabei macht er natürlich auch vor obskuren Kinderspielen keinen Halt. Auch hier gilt wieder: Die Hintergründe sind manchmal spannender als das Spiel.

Die Übersicht aller erschienenen User-Artikel findet ihr hier.

Vermischtes

Als einziger lebender Mensch auf diesem Planeten hat GG-User Maverick die Stufe 34 auf Gamersglobal.de erreicht. Dafür musste er 1.000.000 Erfahrungspunkte sammeln. Die offiziellen Glückwünsche der Redaktion findet ihr hier.



könnt ihr ab sofort alle "Spiele-Checks", die seit August 2019 unter der damals erschaffenen Rubrik veröffentlicht wurden, komfortabel suchen und filtern. Eigentlich ist ein neues Video von Robokopp über den Videospielkultur e. V. immer ein Grund zu Freude, diesmal gab es leider schlechte Nachrichten: "Videospielkultur e. V. wird heimatlos"

Ausblick auf KW 12

Die bereits in der letzten Woche geplanten Spiele-Checks von Vampiro zu Battle Cry of Freedom , Nebulous Fleet Command und Tales of Symphonia Remastered sowie sein User-Artikel zu Age of Empires 2 DE: Konsolenversion sind weiterhin in der Warteschlange.



, und sowie sein User-Artikel zu sind weiterhin in der Warteschlange. Noch ganz frisch dabei ist Nischenliebhaber , der ein ordentliches Tempo bei seinen User-Artikeln vorlegt. Möglicherweise könnt ihr in der nächsten Woche etwas über einen bestimmten Emulator oder über ein Fangame von ihm lesen.



, der ein ordentliches Tempo bei seinen User-Artikeln vorlegt. Möglicherweise könnt ihr in der nächsten Woche etwas über einen bestimmten Emulator oder über ein Fangame von ihm lesen. Alles andere als ein User-Artikel-Neuling ist GG-Urgestein Moriarty1779, der euch in seinem nächsten Artikel auf eine Retro-Zeitschriften-Zeitreise einladen möchte. Ob es schon in der nächsten Woche soweit ist?

Die eine oder andere Überraschung ist wieder einmal nicht ausgeschlossen.

Wie kann ich mitmachen?

Ihr möchtet selbst auch einen User-Inhalt erstellen? Dann sollte eure erste Station das "User-Inhalte erstellen-Tutorial" von SupArai sein, das euch alles Wichtige für den Einstieg erklärt.