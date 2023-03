Hellboy – Web of Wyrd: Verstorbener Lance Reddick wird Hellboy sprechen

PC Switch XOne Xbox X PS4 PS5

Der kürzlich verstorbene Schauspieler Lance Reddick hat in vielen Serien wie The Wire und Filmen wie das John Wick-Franchise seine Spuren hinterlassen. Er ist aber auch für sein Engagement in Computer- und Videospielen bekannt, wie beispielsweise seine Rolle als Zavala in Destiny 2 und Sylens in der Horizon-Serie. Darüber hinaus wird er auch für mindestens ein weiteres Spiel die Hauptrolle übernehmen: Hellboy - Web of Wyrd.

Hellboy-Schöpfer Mike Mignola twitterte in einer Reaktion auf den frühen Tod des Schauspielers, dass Reddick "so ein netter Kerl" war. Er erinnerte sich an ein Treffen mit ihm ein paar Wochen zuvor, als Reddick die Stimme von Hellboy "für ein neues Computerspiel" übernehmen sollte.

Damit spielte er auf das Roguelite-Action-Adventure Hellboy - Web of Wyrd an, das bei den Game Awards im Dezember 2022 enthüllt wurde. Reddick ist in dem Enthüllungstrailer deutlich zu hören, als er nur vier Worte sagt: "Me? I’m mad". Entwickler Upstream Arcade hatte Reddicks Beteiligung damals nicht bekannt gegeben.

Der Twitter-Account des Spiels retweetete jetzt eine Stellungnahme von Dark Horse Comics, die Reddicks Familie ihr Beileid aussprachen und veröffentlichten folgende Erklärung: