Spiele-Checks: User-Projekt ermöglicht gezielte Suche mittels Filter

Die Spiele-Checks sind seit langem ein besonderer Bestandteil von GamersGlobal, der von den Leserinnen und Lesern nicht nur wegen der gebotenen Vielfalt gut angenommen wird. Bereits seit September 2011 existiert dieses Format mit Bezeichnungen wie zum Beispiel „Indie-Check“, „PSN-Check“ oder „Arcade-Check“.

Seit August 2019 werden diese User-Inhalte unter dem Oberbegriff „Spiele-Check“ in der gleichnamigen Rubrik veröffentlicht – vor kurzem ist der 250. Beitrag erschienen. Eine solch erfreulich hohe (und sicher weiter steigende) Anzahl an Spiele-Checks bedeutet jedoch auch, dass Artikel, die bereits älter, aber nicht minder interessant sind, im Laufe der Zeit nicht mehr ganz so gut aufzufinden sind.

spielechecks.de

Behoben wird dieser Umstand durch ein User-Projekt, das von der Redaktion das offizielle „Go“ erhalten hat: Auf spielechecks.de werden alle entsprechenden Beiträge aufgeführt, die ihr mittels Genres, Untergenres und Autoren – auch in Kombination – nach euren Interessen filtern könnt.

Ganz bewusst werden auf der Micro-Website die jeweiligen Spiele-Checks nur in Kurzform dargestellt, da das Projekt nur unterstützend wirken soll. Daher stehen die vollständigen Beiträge selbstverständlich auch weiterhin ausschließlich auf GamersGlobal.de zur Verfügung.

Außerdem findet ihr auf spielechecks.de als Gimmick einige Statistiken zur Verteilung auf die Genres und Autoren. Mit Stand vom 19. März 2023 ergibt sich folgendes Bild:

— Genres:

Strategie: 87 Checks

Adventure: 40 Checks

Action: 33 Checks

Rollenspiel: 30 Checks

Actionadventure: 19 Checks

Casual Game: 18 Checks

Simulation: 13 Checks

Sport: 9 Checks

MMO: 1 Check

— Autoren:

Vampiro: 86 Checks

SupArai: 58 Checks

Der Marian: 36 Checks

LRod: 25 Checks

ZockerVater: 19 Checks

mrkhfloppy: 19 Checks

TheLastToKnow: 16 Checks

Elfant: 9 Checks

Jürgen: 7 Checks

Wesker: 3 Checks

Meathook: 3 Checks

Maverick: 2 Checks

Dukuu: 2 Checks

Spunk123: 1 Check

Old Lion: 1 Check

Lars: 1 Check

Umgesetzt, gepflegt und eventuell verändert wird das rein private Projekt von GG-User ChrisL.