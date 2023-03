Tekken 8: Luchador-Kämpfer King vorgestellt // Trailer

PC Xbox X PS5

Bandai Namco hat einen weiteren Tekken 8-Trailer mit einem klassischen Charakter veröffentlicht, den es zuvor zwar bestätigt, aber für das kommende Spiel noch nicht in den Mittelpunkt gestellt hatte. In diesem Trailer geht es um King, den populären maskierten Luchador-Kämpfer, der in der einen oder anderen Form bisher in jedem Tekken-Spiel zu sehen war.

Der Trailer gibt einen guten Einblick in Kings umfangreiches Moveset. Er zeigt eine Vielzahl verschiedener Angriffe und auch einige Konter. Einige davon nutzen das Heat-System für Special-Moves, das neu in Tekken 8 hinzukommen wird.

Wie auch bei den anderen Trailern hat Bandai Namco das konkrete Erscheinungsdatum von Tekken 8 noch nicht bestätigt. Nachfolgend könnt ihr euch den King-Trailer anschauen.