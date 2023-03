Amid Evil: VR-Version des Retro-Egoshooter ab April erhältlich

PC

Der Publisher New Blood Interactive hat vor kurzem in einem Eintrag auf Steam bekanntgegeben, dass die bereits schon länger angekündigte VR-Version des Fantasy-Egoshooters Amid Evil (zum User-Artikel) im nächsten Monat, genauer gesagt am 19. April 2023, für PC erscheint.

Wie das Entwicklerstudio Indefatigable betonte, handelt es sich bei der VR-Version nicht um eine einfache Portierung: Der Egoshooter wurde für die VR-Erfahrung neu gestaltet, um die Immersion in den 3D-Welten nochmals zu steigern. Aus diesem Grund war auch ein weiteres Studio (Elijah Immersive) an der Entwicklung beteiligt. Wie das Ganze in bewegten Bildern aussieht, zeigen euch das Studio und der Publisher mit ihrem neuen Gameplay-Video zur VR-Version, das ihr unter diesen Newszeilen zum Abruf bereitgestellt vorfindet. Weitere Impressionen aus Amid Evil VR findet ihr unserer dazugehörigen Screenshot-Galerie.

Amid Evil VR unterstützt zum Launch die Oculus-Quest- und die Steam-VR-Brillen. Ein Preis ist derzeit noch nicht bekannt, Besitzer der normalen Amid-Evil-Version erhalten aber einen Rabatt beim Kauf der VR-Variante.