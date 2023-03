Twinsen's Little Big Adventure 1&2 Remastered für 2024 angekündigt

PC Switch XOne PS4

Im September 2021 kündigte das Studio 2.21 mit Little Big Adventure 3 (zur News) den von vielen Fans erhofften Nachfolger zu den beiden Actionadventures aus den 1990er Jahren an. Doch bevor der neue Teil erscheinen wird, soll den beiden älteren Spielen noch einmal zu mehr Glanz verholfen werden: Unter den Namen Twinsen's Little Big Adventure Remastered und Twinsen's Little Big Adventure 2 Remastered sollen im Jahr 2024 jeweils aufpolierte Version der beiden Klassiker erscheinen.

Jedes Spiel wird von einer grafischen und technischen Überarbeitung mit der Unreal Engine 5 von Epic Games profitieren. Das bedeutet, dass wir beide Spiele originalgetreu von Grund auf neu aufbauen werden. Um das Spielerlebnis zu verbessern, werden wir auch die Steuerung von Twinsen überarbeiten und neue Funktionen hinzufügen. Die Option, die Steuerung des Originalspiels zu verwenden, wird natürlich für diejenigen verfügbar bleiben, die wie in den Originalspielen spielen möchten. Diese Arbeit wird auch die Gelegenheit sein, die Originalmusik des Komponisten Philippe Vachey neu zu mastern, um Ihnen das bestmögliche Erlebnis zu garantieren.

So heißt es in der dazugehörigen News auf der Homepage des Spiels. Zum dritten Teil ließ man verlauten, dass man soeben den Prototypen fertigstellt habe und nun in Verhandlungen mit Publishern sei. Der Release wird sich demnach nach hinten schieben, vor 2025 dürfte nicht damit zu rechnen sein.