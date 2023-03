PM: Next Week on Xbox: Neue Spiele vom 20. bis zum 24. März (Microsoft Xbox Wire)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Willkommen beiNext Week on Xbox! Wie immer stellen wir Dir alle neuen Spiele vor, die bald für Xbox Series X|S undXbox Oneerhältlich sind. In dieser und der kommenden Woche erscheinen wieder eine Menge Titel für Deine Lieblingskonsole – hier siehst Du, welche neuen Games Dich erwarten. Klick Dich einfach durch die Spiel-Details, um mehr zu möglichen Vorbestellungen zu erfahren (Änderungen vorbehalten).

Das Great New Games Spotlight hielt ein ganzes Feuerwerk an neuen Spielen bereit. Genauer gesagt sind es mehr als 100 Spiele, die im Laufe der kommenden sechs Wochen – zwischen dem 28. Februar und 10. April – auf Xbox Series X|S und Xbox One erscheinen. Als zusätzlichen Bonus sicherst Du Dir, wenn Du mehr als 47 Euro in ausgewählte Spiele und Filme investierst, satte 2.500 Microsoft Reward-Punkte. Weitere Details findest Du hier.

21. März – Deceive Inc.

Optimiert für Xbox Series X|S – In diesem trickreichen Multiplayer gehst Du als bekannteste*r Geheimagent*in der Welt mithilfe von Täuschung, List und Tücke undercover. Nimm das Aussehen beliebiger anderer Personen an, um in der Menge unterzutauchen, nutze Hightech-Gadgets, um Dir Vorteile zu verschaffen und erreiche das Ziel bevor die Konkurrenz Dich schnappt! Kein Trick ist zu schmutzig, wenn Du für Deceive Inc. arbeitest.

21. März – Ni no Kuni II: Revenant Kingdom – The Prince’s Edition

Game Pass – Es war einmal eine Welt, die von endlosen Kriegen verwüstet wurde. Doch dann erschien ein prächtiger König, der diese Welt heilen und für immer verändern würde. Du schlüpfst in die Rolle eben dieses jungen Königs Evan und begibst Dich auf die schwierige Mission, ein neues Reich aus den Trümmern des Krieges zu erbauen. Ni no Kuni II: Revenant Kingdom – The Prince’s Edition enthält alle verfügbaren DLCs und bietet somit noch mehr Abenteuer in einer fantastischen, von Ghibli-Filmen inspirierten Welt.

21. März – Superfidos

Optimiert für Xbox Series X|S / Smart Delivery – In diesem tierisch magischen Plattformer schlüpfst Du in die Rolle eines verzauberten Hundehelden und begibst Dich auf ein aufregendes Abenteuer, um die Bürger*innen und Haustiere von Fluffington vor dem bösen Zauberer Lux zu retten. Lege Dein bestes Cape um, erkunde eine offene Plattformer-Welt voller Geheimnisse und beweise dem Bösewicht, dass Du nicht umsonst ein Superfido bist!

22. März – Die Siedler: Neue Allianzen

Die Siedler sind wieder da! Der kultige Strategie-Klassiker wurde von Grund auf neu konzipiert und steckt dank fantastischer Grafiken und liebevoller Animationen voller wuseligem Leben. Wähle eine der spielbaren drei Fraktionen, von denen jede ein einzigartiges Aussehen, einen anderen Spielstil und eine individuelle Hintergrundgeschichte mitbringt. Entscheide Dich für die Elari, die Maru oder die Jorn und erschaffe eine florierende Gesellschaft.

22. März – Island Farmer

Als Farmer*in auf einer winzigen Insel schiebst Du die verschiedenen Blöcke des Archipels geschickt zusammen, um das Inselparadies Deiner Träume zusammen. Völlig ohne Zeitlimit oder lästige Zielsetzungen ist Island Farmer ein entspannter Puzzler, in dem Du Deinem idyllischen kleinen Eiland beim Wachsen und Gedeihen zuschaust.

22. März – Taurian Defense

Als Pilot*in lenkst Du die fortschrittlichsten Taurian-Verteidigungsschiffe, von denen jedes über besondere Fähigkeiten verfügt, um gefährliche Invasor*innen zurückzuschlagen. Inspiriert von Arcade-Shootern der 1980er Jahre, verteidigst Du Deine Basen vor einer feindlichen Invasion. Die Zukunft der Kolonisation hängt ganz von Dir ab!

23. März – Yello Adventures

Überwinde in diesem herausfordernden Pixel-Plattformer gefährliche Level und überwinde unzählige Gegner bevor Du Dich dem kniffligen Boss am Ende des Levels stellst. Investiere Deine Siegesprämie taktisch Schlau und kaufe im Shop des Spiels verbesserte Waffen, mit denen Du noch gefährlicher für Deine Feinde wirst.

23. März – Dragon Pinball

Optimiert für Xbox Series X|S / Smart Delivery – Erlebe den Nervenkitzel und die Action von Dragon Pin Ball und schieße die Flipperkugeln mit realistischer Physik durch blinkende Arenen. Entdecke unglaubliche Geheimnisse, meistere anspruchsvolle Missionen und steige zum Pinball-Champion auf. Messe Dich mit Deinen Freund*innen oder trage Deinen Highscore in die globale Online-Rangliste ein.

23. März – I dream of you and ice cream

Ein finsteres, puppenartiges Wesen hat die gesamte Menschheit versklavt. Im Inneren des Gebäudekomplexes, in dem führende Vertreter*innen der Menschheit jeden Tag unter Lebensgefahr von dem Wesen über verschiedenste Aspekte der Menschlichkeit befragt werden, tüftelst Du an einer ganz besonderen Maschine. I dream of you and ice cream ist ein dystopisches Spiel über Imperialismus, Identitätsverlust und persönliche Opferbereitschaft.

23. März – Not For Broadcast

Not For Broadcast ist eine düstere Komödie des Fernseh-Chaos, in der Du entscheidest, was gesendet wird. Und Du pfeifst auf das, was die anderen wollen. Egoistische Promis, unehrliche Politiker*innen und skurrile Sponsor*innen prallen auf Deinem Sender aufeinander. Es ist an Dir, dafür zu sorgen, dass die Show weitergeht.

24. März – Witchcrafty

Witchcrafty ist ein Metroidvania-Plattformer, in dem Du in die Welt der Magie eintauchst. Etwas Seltsames geschieht im Königreich: In den Wäldern wuchern fleischfressende Pflanzen, die Bevölkerung geht sich an den Kragen und in den tiefen Minen wurden Kobolde gesichtet. Du schlüpfst in die Rolle einer kleinen todesmutigen Hexe und begibst Dich auf die Suche nach Antworten.

24. März – Resident Evil 4

Optimiert für Xbox Series X|S – Resident Evil 4 markiert die Wiedergeburt eines echten Schwergewichts der Industrie. Mit an Bord sind ein modernisiertes Gameplay, eine neu entwickelte Storyline und lebhaft detaillierte Grafik. Sechs Jahre sind seit der biologischen Katastrophe in Raccoon City vergangen. Agent Leon S. Kennedy, einer der Überlebenden des Vorfalls, wurde mit der Rettung der entführten Tochter des Präsidenten betraut. Er verfolgte ihre Spur in ein entlegendes europäisches Dorf, in dem mit den Einheimischen etwas ganz und gar nicht zu stimmen scheint …

24. März – Overloop

Tauche mit diesem Puzzle-Plattformer in eine dystopische Zukunft ein, in der eine Klon-Technologie die Menschheit ins Chaos gestürzt hat – und zu allem Überfluss ist es Deine Schuld! Denn Du warst für den entscheidenden Durchbruch in dem ruchlosen Riesenkonzern Infinity Inc. zuständig. Schnapp Dir jetzt also Deine Klonkanone und flitze durch eine Welt, die ins Chaos stürzt. Erstelle Klone von Dir und setze sie ein, um Rätsel zu lösen und die Menschheit zu retten. Mach Dich an die Arbeit, Du Genie!

24. März – Steel Defier

Eine Fehlfunktion des Verteidigungssystems Deines Transport-Raumschiffes hat irrtümlich alle Passagiere bis auf Dich getötet. Erkunde das labyrinthartige Schiff, bewege Dich von Raum zu Raum, sammle Zugangskarten und verbessere Deinen Anzug, um zu überleben und das Zie Deiner Reise unbeschadet zu erreichen. Doch Vorsicht: Du magst der letzte Passagier an Bord dieses Schiffes sein, doch das bedeutet keinesfalls, dass es keine Gefahren mehr an Bord gibt …

24. März – Lila’s Tale and the Hidden Forest

In diesem von zeitlosen Spiele-Klassikern inspirierten 2D-Spiel erkundest Du herausfordernde magische Umgebungen, freundest Dich mit Waldtieren an und stellst Dich fiesen Gegnern, die den Frieden der Natur stören. Erlebe ein wundervolles Abenteuer, und rette Solaria!