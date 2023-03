PM: Kepler Interactive zieht sehr positive Bilanz des ersten Jahres – Neue Investitionen und Partnerschaften angekündigt (Cosmocover)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Kepler Interactive zieht Bilanz des ersten Jahres mit herausragendem Umsatz und wächst 2023 mit neuen Investitionen und Publishing-Partnerschaften weiter

– Der Londoner Publisher Kepler Interactive hat heute bekannt gegeben, im ersten vollen Jahr nach der Gründung im Jahr 2021 50 Millionen US-Dollar Umsatz gemacht zu haben. Das Unternehmen startet eine Reihe neuer Dienstleistungen, inklusive einer White-Label-Publishing-Division und eines Videospiel-Funds. –

LONDON, 17. März, 2023 – Kepler Interactive hat heute bekannt gegeben, dass der Umsatz des ersten vollen Jahres nach der Gründung im Jahre 2021 über 50 Millionen US-Dollar liegt. Gleichzeitig wurden Details einer vielversprechenden strategischen Roadmap, mit neuen Investitionen und Publishing-Partnerschaften, für das Jahr 2023 und darüber hinaus bekannt gegeben.

Kepler ist der erste global agierende Publisher der von Entwicklungsstudios mitbesessen und -geleitet wird. 2022 verbuchte er ausgesprochen erfolgreiche Veröffentlichungen der Studios Ebb Software (Scorn) und Sloclap (Sifu). Das vielfach ausgezeichnete Sifu hat in den ersten drei Wochen mehr als eine Million Kopien verkauft und hat inzwischen über zwei Millionen Verkäufe verzeichnen können. Noch diesen Monat erscheint das Spiel zudem auf Xbox und Steam.

Zusätzlich zu den über 50 Millionen Umsatz im Jahre 2022 konnte Kepler zudem einen beträchtlichen Geldzufluss verzeichnen, was sie in ihrer Absicht bestärkte, ein kollektives Geschäftsmodell aufzubauen, das von der Kreativität und Unabhängigkeit der Mitgliedsstudios profitiert.

Bekanntgabe mehrerer neuer Partnerschaften, um weiteres Wachstum voranzutreiben.

Auf die herausragende Leistung von 2022 aufbauend gibt Kepler Interactive heute eine Reihe neuer Partnerschaften bekannt, um weiteres Wachstum in neue Märkte voranzutreiben und die Vielfalt ihrer “Developer First”-Angebote auszuweiten.

Neue Angebote, um Keplers “Developer First”-Ansatz weiter auszubauen

Kepler Interactive baut auf seinem “Creativity First”-Ansatz auf und veröffentlicht eine Reihe an Angeboten aus kuratierten Spielen und Studios.

Heute enthüllt das Unternehmen ein “White Label”-Publishing-Angebot, das Unterstützung durch die herausragenden In-House Marketing- und Publishing-Talente des Publishers zum branchenführenden Angebot von einer 15-Prozentigen Beteiligung an den Grundeinnahmen anbietet. Das Angebot bestärkt Entwicklungsstudios darin, im Self-Publishing zu bleiben, während sie ihre eigene Marke und Community aufbauen.

White-Label-Projekte, die bereits in Entwicklung sind beinhalten:

Kepler Interactive gibt zudem heute eine Partnerschaft mit Kowloon Nights bekannt. Der bekannte Videospiel-Fund wird eine neue Division von Kepler Interactive leiten, um noch mehr herausragende Entwicklungsstudios in allen Ecken der Welt zu finanzieren und es ihnen zu ermöglichen, ihre Spiele mit kompletter kreativer Freiheit zu entwickeln. Das erste von der Division finanzierte Projekt des Studios Aggro Crab aus Seattle wird noch dieses Jahr mit der Entwicklung beginnen.

Zu Keplers erstem vollen Jahr sagte CEO Alexis Garavaryan: “Wir haben Kepler mit der Absicht gestartet, die besten Bedingungen für das Aufblühen herausragender Teams zu schaffen. Die Ergebnisse des letzten Jahres haben diese Ansprüche stärker bestätigt, als wir es je erwartet hätten”

“Mit Blick auf das Jahr 2023 und darüber hinaus ist es unsere Aufgabe, unser Wachstum zu einem führenden Unterhaltungsunternehmen fortzusetzen, das von Kreativen mitbesessen und -geleitet wird. Wir wollen ein lebendiges Ökosystem rund um Kepler und darüber hinaus aufbauen, das völlige künstlerische Unabhängigkeit, operative Unterstützung und gegenseitige Bestäubung herausragender Teams bietet. Dieses außergewöhnliche Jahr hat uns in die Lage versetzt, diese Dienstleistungen einer breiteren Gruppe von Studios anzubieten.

Das in London ansässige Kepler Interactive ist zu einem Team von über 300 Personen in aller Welt angewachsen und wurde als “Great Place to Work UK – Certified™” von der globalen Autorität im Bereich der Arbeitsplatzkultur ausgezeichnet. Das Angebot des Unternehmens mit seinen Gründungsstudios für 2023 umfasst das heiß erwartete Open-World-Adventure Tchia, das am 21. März für PlayStation 4, PlayStation 5 und PC (über den Epic Games Store) erscheint, und das Open-World-Action-RPG Flintlock: The Siege of Dawn.

Über Kepler Interactive

Kepler Interactive ist der erste globale Publisher, der von Entwickler*innen mitbesessen und -geleitet wird. Kepler, das 2021 gegründet wurde und von den Gründer*innen von Kowloon Nights geleitet wird, unterstützt Kreativität durch Kollaboration. Jedes der Gründungsspartnerstudios ist am Business beteiligt und hat eine führende Rolle bei strategischen Entscheidungen – und ist gleichzeitig bei der eigenen künstlerischen Arbeit vollkommen unabhängig. Nach den erfolgreichen Veröffentlichungen von Ebb Softwares, Scorn, and Sloclaps Sifu – mit 2 Millionen verkauften Kopien und viel kritischem Lob – präsentieren sich Keplers Partner so unterschiedlich wie talentiert, darunter A44 Games (Ashen, Flintlock: The Siege of Dawn) in Neuseeland, Alpha Channel und Awaceb (Tchia) in Kanada, Timberline (The Red Lantern) in Nordamerika und Shapefarm in Asien. Kepler Interactive selbst hat seinen Sitz in London.