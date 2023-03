Sea of Stars: Release des Retro-RPGs für Xbox-Konsolen bestätigt

PC Switch XOne Xbox X PS4 PS5

Bisher war ein Release des erfolgreich via Kickstarter finanzierten Retro-JRPGs Sea of Stars nur für PC, die Switch sowie PS4 und PS5 bestätigt. Nun hat der verantwortlich zeichnende Entwickler, Sabotage Studio (The Messenger), in seinem neuen Kickstarter-Eintrag vom 15. März bekanntgegeben, dass ihr Rollenspiel-Titel auch für Microsofts Xbox-Konsolen erscheint.

Das Studio äußerte sich hierzu wie folgt:

Von Beginn an haben wir insgeheim gehofft, dass es uns gelingt, alle Current-Gen-Konsolen sowie die letzte Konsolengeneration, abdecken zu können. Da die Spiele-Produktion jedoch einer Achterbahnfahrt ähnelt, mussten wir uns beim Ankündigung der Plattformen zuerst auf "Für PC und Konsolen" beschränken. Wir wollten vermeiden, wieder einen Schritt zurückrudern zu müssen. Nachdem die Unwägbarkeiten nun hinter uns liegen, freuen wir uns darüber, auch die Xbox-Konsolen für den Release bestätigen zu können.

Zudem teilte der Entwickler mit, dass die bisher nur für die Switch-Konsole erhältliche Demo von Sea of Stars im Laufe des Jahres nun auch für weitere Veröffentlichungs-Plattformen zum Download bereitgestellt wird.

Sea of Stars ist ein rundenbasiertes Rollenspiel im Stile von JPRG-Klassikern wie Chrono Trigger und erzählt die Geschichte von zwei Kindern der Sonnenwende, welche die Kräfte von Sonne und Mond besitzen. Mit der Hilfe der sogenannten "Eclipse Magic" gilt es, die monströsen Kreaturen des bösen Alchemisten "The Fleshmancer" zu besiegen und seinem üblen Treiben ein Ende zu setzen. Den aktuellen Sea of Stars-Trailer zu Bekanntgabe des Xbox-Release findet ihr direkt unter dieser News zum Abruf bereitgestellt.

Nach aktueller Release-Planung soll Sea of Stars am 29. August 2023 für PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series S|X und die Switch erscheinen.