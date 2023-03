PM: Ubisoft zeigt auf der Game Developers Conference 2023 neueste Trends und Innovationen in der Spieleentwicklung (Ubisoft News)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Düsseldorf, 16. März 2023 - Ubisoft kündigt heute an mit mehr als 15 ausgewählten Präsentationen an der Games Developers Conference (GDC) teilzunehmen. Die GDC findet vom 20. bis 24. März in San Francisco statt. Sie bietet Teilnehmenden die Möglichkeit, sich mit den multidisziplinären Fachkräften von Ubisoft auszutauschen und mehr über das Engagement des Unternehmens in den Bereichen Innovation und soziale Verantwortung zu erfahren.

Weitere Details zu Ubisofts Teilnahme an der GDC und ​ den Zeitplan der Präsentationen finden Sie in der beigefügten Meldung im englischsprachigen Original.