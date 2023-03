PM: So individualisiert ihr eure PS5 (Sony Playstation Blog)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Mit einer PS5 steht euch eine große Auswahl an Zubehör zur Verfügung, um die Konsole an eure Vorstellung anzupassen. Sowohl die Optik lässt sich individualisieren, aber auch das Spielerlebnis kann mit nützlichen Zusatzgeräten weiter verbessert werden!

Ihr möchtet mehr Farbe ins Spiel bringen? Kein Problem, denn die Konsolen-Cover lassen sich jederzeit austauschen. Sucht euch also eine von diesen sechs galaktischen Farben und spannenden Mustern aus:

Grey Camouflage

Midnight Black

Galactic Purple

Cosmic Red

Starlight Blue

Nova Pink

Die Cover lassen sich ganz einfach wechseln. Lest euch dafür einfach diese Anleitung durch: So entfernst und ersetzt du die Abdeckungen der PS5-Konsole.

Die Cover sind nicht alles, was in bunten Farben erhältlich ist. Auch den DualSense Wireless-Controller könnt ihr in den oben aufgezählten Farbvarianten ergattern. Für Kratos-Fans steht übrigens ein limitiertes Design zur Auswahl, das an den Action-Kracher “God of War Ragnarök” angelehnt ist.

Wem die Optik nicht so wichtig ist, sollte sich das folgende Equipment näher ansehen. So bietet sich beispielsweise für den DualSense eine Ladestation an, mit der ihr zwei Gamepads gleichzeitig aufladen könnt.

Es ist egal, ob der Standard-Controller oder der DualSense Edge Wireless-Controller genutzt wird. Falls euch das letztgenannte Gerät nichts sagt: Es ist PlayStations neuester Profi-Controller, der zahlreiche Zusatzfunktionen besitzt. Begnadete Online-Zocker können sich damit einen Vorteil verschaffen, indem sie die Steuerung an ihren Spielstil anpassen. Und keine Sorge: Die Möglichkeiten zur Individualisierung sind leicht verständlich und daher schnell erledigt.

Zu einem späteren Zeitpunkt könnt ihr euch noch ein Stickmodul anschaffen. Damit bleibt euer Controller immer in einwandfreiem Zustand.

Core-Gamer kennen dieses Problem nur allzu gut: Schon wieder ist der Speicher voll, weil die nutzbaren 667,2 Gigabyte für die vielen tollen Games einfach nicht ausreichen. Gott sei Dank lässt sich die intern verbaute SSD erweitern, indem ihr eine kompatible M.2-SSD, beispielsweise die von Sony lizenzierte WD_BLACK SN850, einbaut. Wie genau das funktioniert, erfahrt ihr in diesem Video von Inside PlayStation.

Mehr Speicher, mehr Spielspaß – Ihr könnt die WD_BLACK SN850 NVMe™ SSD für PS5™-Konsolen jetzt zum reduzierten Preis im WD Store kaufen!

Alternative: Ein externer USB-Datenträger

Eine andere Option für die Speichererweiterung wäre eine externe Festplatte. Wichtig ist dabei ein USB 3.0-Anschluss, was eine optimierte Datenübertragung ermöglicht. PlayStation-Fans sollten in diesem Fall Seagates Game-Drive-Modelle in Betracht ziehen, da sie schicke Special Editions im Angebot haben. Wer sich für “God of War”, “Horizon” oder “The Last of Us” begeistert, wird hier sofort sein Exemplar finden. Ein Beispiel gefällig?

Braucht ihr entsprechende Kopfhörer, um den dreidimensionalen Sound der Konsole zu genießen, seid ihr mit dem PULSE 3D-Wireless-Headset bestens bedient. Das speziell für PS5 optimierte Headset liefert eine realistische Soundkulisse, die ihr in einem Spiel so noch nie erlebt habt!

Möchtet ihr euch lieber die Navigation erleichtern, wäre die Medienfernbedienung das Richtige. Das lohnt sich vor allem, wenn ihr Entertainment-Apps wie YouTube, Spotify, Netflix und Disney+ nutzt. Auch im ausgeschalteten Zustand reagiert die Konsole auf eure Eingaben. Tasten wie der schnelle Vor- und Rücklauf ermöglichen dabei eine schnellere Bedienung.

Für die Streamer unter euch ist die HD-Kamera eine hervorragende Wahl. Sie kann dank eines integrierten Standfußes schnell und einfach montiert werden. Außerdem bietet sie scharfe Full-HD-Aufnahmen, damit ihr eure tollsten Spielmomente festhalten könnt. Im Anschluss lassen sich eure aufgenommenen Szenen direkt bearbeiten. Im Übrigen könnt ihr den Hintergrund entfernen, sofern ihr das möchtet.

Zum Schluss das ultimative Zubehör: PlayStation VR2. Das innovative VR-Headset ist das perfekte Gerät, um die Leistungsfähigkeit der PS5 zu erweitern. Taucht in virtuelle Welten ein und erlebt Gaming wie nie zuvor!

Ist euch das immer noch nicht genug Individualisierung? Dann solltet ihr mal ins folgende Video von Inside PlayStation reinschauen. Sie erklären euch ab Minute 3:21, wie ihr eure Benutzererfahrung anpassen könnt.